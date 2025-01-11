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台北酷課雲推26門寒假線上課程　「大家說英語」新登場

▲台北酷課雲 CooC+影音串流平台新增「大家說英語」課程。（圖／北市教育局提供）

▲台北酷課雲 CooC+影音串流平台新增「大家說英語」課程。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

寒假即將來臨，台北酷課雲推出114年寒假專屬企劃活動課程，規劃「增能培力班課程／知識講堂」、「台北酷課雲 × Hahow for campus多元跨域線上學習課程」、「酷 AI 課程包：經典閱讀／作文AI批改體驗」、「CooC+大家說英語」四大主題，包含26門線上課程、25個課程包以及多元的自主學習線上資源。

北市教育局表示，「CooC+影音串流學習平台」今年新推出「大家說英語」影音系列教材，另結合酷AI系統的「CooC+每日打卡」課程包，課程包有打卡任務，將根據當日影片內容的「每日一句」（Calendar Phrases）設計，完成打卡任務就能獲得G寶石。

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教育局指出，台北酷課雲全新上架《綠野仙蹤》、《魯賓遜漂流記》等經典閱讀系列，提供文本及音檔不同素材，透過生動的故事，引發閱讀興趣，並搭配課程包內多元的學習任務加強閱讀理解。另推出作文AI批改課程包，讓學生根據題目及相關指引提交文章後，酷AI系統將自動批閱，除了綜合評分，另外針對內容、組織、文法句構及字彙拼字四個面向，給予各項分數評比及修正意見。

台北酷課雲也精選10門「Hahow for campus」跨域課程，有溝通表達、數位行銷、資訊科技、程式語言等熱門領域，並在1月20日至2月10日推出寒假限定課程《葉曄的美字養成課》、《最貼近自己的共感寫作課》。

配合假期節奏，寒假尾聲也推出「增能培力班課程／知識講堂」，國小提供6門英語增能培力班，包含「Love Our Land, Taiwan台灣推廣大使」、「跟著大明星一起學英文」、「This is how we do it!各國小學生的生活」等；國高中生規劃10場「知識講堂」，主題內容涵蓋生物、化學、科技、AI 應用、英語學習、歷史等多元領域。

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