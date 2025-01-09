非營利幼兒園聯合開幕典禮　侯友宜：持續打造友善育兒環境

▲新北市致力於打造「平價、優質、普及」的幼教環境，總收托數穩居全國第一。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（9日）出席新北市113學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮，表示迄今已增設245班公共化幼兒園，將在未來兩年內持續努力，力拚8年完成增設300班公共化幼兒園的總目標，滿足家庭的育兒需求，持續打造友善的育兒環境。

侯友宜指出，新北市致力於打造「平價、優質、普及」的幼教環境，增班數量已大幅超前原本的「6年150班」目標，總收托人數也高達5.3萬人，穩居全國第一；另外，為了提供更優質的幼教環境，在未來兩年內預計再增加55班，達成增設300班的總數量，並已選定板橋國中及板橋浮洲兩地開辦旗艦型非營利幼兒園，期待能符合更多家長的需要。

▲侯友宜出席新北市113學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮，期待持續打造友善育兒環境。

侯友宜也指出，新北市目前已經輔導261所私立幼兒園加入準公共化幼兒園的行列，也將持續活化學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，積極增設非營利幼兒園，希望為幼童做得更多、更好。

教育局補充，近年增設的非營利幼兒園皆結合在地環境與社區資源打造優質特色課程，提供家長更多元適性的教育選擇，滿足雙薪家庭托育需求並減輕育兒負擔，未來也將逐步推動公共化幼兒園在地化與普及化，持續邀請更多公益法人加入，提供友善的幼教服務。

▲未來兩年將持續增設公共化幼兒園，滿足家庭育兒的需求。