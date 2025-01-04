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課審會委員審查會名單出爐　藍綠各推7人「北一女師區桂芝入列」

▲▼老師北一女國文區桂芝。（圖／記者湯興漢攝）

▲北一女教師區桂芝。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院各黨派推舉的「課審會委員審查會」名單出爐，藍綠各推舉7人，民眾黨則是1人。綠營推派台大教授陳東升、政大副校長詹志禹、台中教育大學校長郭伯臣等人，白營推派前北市教育局長曾燦金，藍營則是推舉佛光大學校長趙涵捷，以及「文言文派」政大教育系退休教授周祝瑛、中華語文教育促進協會祕書長段心儀，還有躍上媒體版面的北一女教師區桂芝。

依照「高級中等教育法」規定，課審會的審議大會將有41到49名委員，包括1/4的政府機關代表；非政府代表則由行政院提名教育專業的專家學者、教師、校長、家長組織，或其他教育相關的非政府組織成員，以及學生代表組成。而行政院提出候選名單後，依法須經「課審會委員審查會（以下簡稱審查會）」過半數同意。

至於審查會名單，依法由立法院依各黨席次比例，推舉社會公正人士組成。根據立院議案關係文書，民進黨團推派有教育國師之稱的台大教授陳東升、政大副校長詹志禹、台中教育大學校長郭伯臣、政大教授鄭同僚、前教育部次長吳財順、政大教授顧忠華、台師大教授陳佩英。民眾黨團推舉前台北市教育局長曾燦金。

國民黨則推薦佛光大學校長趙涵捷、政大教育系退休教授周祝瑛、北一女教師區桂芝、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、被中國學界譽為「中國特教的先行者」的吳武典、東海大學教授宋興洲、北市教育工會理事長李惠蘭。

名單中又以藍營推舉人選最受關注，其中包含周祝瑛、段心儀都曾批判108課綱，李惠蘭則常因年改問題躍上媒體版面，最有名的則是北一女教師區桂芝，區桂芝爭議頗多，曾痛批108課綱無恥、去中國化導致學生歷史弱智化，主張恢復文言文，直言北一女是日治時期建立的「新娘學校」，是殖民統治留下的屈辱印記，不值得紀念，更常因上課談政治引來不少學生非議。

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