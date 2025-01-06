玉管處東部園區探索系列活動　輕鬆認識瓦拉米步道人文生態

▲114年玉山東部園區-探索自然人文生態系列活動將於寒假登場。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為推廣在瓦拉米步道的自然生態、對玉山東部園區的認識，寒假期間將於南安遊客中心辦理「玉山東部園區~探索自然人文生態系列」活動，邀請遊客一起認識園區野生動植物、踏訪八通關越道路人文歷史 、欣賞南安田園風光及參觀南安遊客中心展示館。

玉管處指出，八通關越嶺道東段-瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園的好去處，而南安美麗的部落田園景觀，近年來吸引不少遊客到訪佇足、多所讚賞。

玉管處表示，將藉由集點、講座方式，讓進入瓦拉米步道的遊客輕鬆認識園區內的人文歷史及自然生態，再透過活動結合玉管處在落實山林教育之宣導；活動包括兩大主題，相關訊息可至玉管處官網查詢：https://www.ysnp.gov.tw。

主題一、探索玉山瓦拉米集點樂活動

活動日期：114年01月20日至02月12日，集點卡500張發完為止

兌換日期：114年01月20日至02月16日(09:00~17:00)

活動地點：南安遊客中心~瓦拉米步道(佳心)

主題二、瓦拉米小學堂生態講座

活動日期：114年01月30日至02月02日(農曆初二~初四)

活動地點：南安遊客中心(視聽室)

活動內容：(一)自然碳匯、淨零減碳環教宣導(解說員)；(二)生態主題講座