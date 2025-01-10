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爆傅崐萁也認識林秉文　林楚茵酸：黃國昌怎不咆哮？

▲民進黨立委林楚茵 爆料國民黨立委傅崐萁也認識PGtalk林秉文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵爆料國民黨立委傅崐萁也認識PGTalk負責人林秉文。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

涉及88會館地下匯兌案的百億賭王、PGTalk負責人林秉文，日前棄保潛逃，引來熱議，此外，藍營接連揭露陸委會主委梁文傑與多名綠營人士曾同框林秉文飲酒作樂，民眾黨代理主席黃國昌則質疑林秉文和綠營新潮流關係匪淺。對此，民進黨立委林楚茵今（10日）踢爆，無論是國民黨立委傅崐萁、葉元之，還是花蓮縣長徐榛蔚其實都和林秉文認識，林楚茵狠酸，「傅隨小弟」黃國昌怎不咆哮？

林秉文日前棄保潛逃並高調於臉書連發多篇文章，徐巧芯與國民黨桃園市議員凌濤則接連揭露，包括陸委會主委梁文傑在內等多名綠營人士，曾同框林秉文，因此，質疑林秉文政商關係佳、受到護航，此外，黃國昌也痛批，新潮流就是林秉文的最強後盾。

然而，林楚茵點出，事實上，國民黨跟PGTalk的合作滿檔，網路上也都查得到，2021年11月26日花蓮縣政府與PGTalk合作，甚至還做了新聞大肆宣傳，時任花蓮縣長就是傅崐萁老婆徐榛蔚。

林楚茵還指出，2023年葉元之、李婉鈺主持「全民測風向」節目，這個節目就是由PGTalk出資，更別說關鍵人物「PGTalk」執行長陳茂嘉根本滿滿國民黨背景。

林楚茵狠嗆，國民黨明明跟「PGTalk」超級麻吉，結果現在迴力鏢來了，傅崐萁等人卻翻臉不認，傅崐萁＋林秉文，就是經濟犯+通緝犯，黃國昌怎麼不咆哮？

林楚茵直言，國民黨就是詐騙集團黑吃黑，而偽君子黃國昌的假正義遇到傅崐萁就轉彎，「傅隨小弟」安靜到連呼吸都憋住氣。

最後，林楚茵強調，國民黨跟「PGTalk」林秉文合作關係網絡都看見，詐騙集團國民黨黑吃黑全都露，根本上下交相賊，而小藍黃國昌只敢靜悄悄，兩字結論：無恥。 

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