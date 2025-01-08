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快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲「鱸鰻」林秉文2度傳喚出庭未到已出境，北院發布通緝。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立委徐巧芯日前釋出一段陸委會副主委梁文傑2022年與PGtalk負責人、88會館地下匯兌案通緝犯林秉文出席同個場合影片，引發輿論熱議。對此，林秉文今（8）日在臉書發文反擊，首次公開說明他逃亡的原因，強調自己「不是因為司法問題，是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，並透露願意回台灣面對所有指控。

林秉文今天在臉書發千字文，怒批政治人物「靠不實指控亂噴政治口水」，知不知道你們的口水有多臭？隨意亂噴到別人臉上，是一種非常不禮貌的行為，你們自己心裡清楚嗎？是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，但你們不應該無端牽扯無辜的人。

林秉文解釋，「吃飯、喝酒是我個人的生活方式，用來紓解壓力。我坦白曾經犯過錯，但難道就沒有改過自新的機會嗎？『難道就不能交朋友了嗎？』難道就因為你們的無端指責，我就必須改變嗎？如果我的行為有問題，那也是我自己的問題，錯不在別人。廣結善緣是我的本性，我不能做我自己嗎？」

▲徐巧芯爆香肩辣妹伴「百億賭王」林秉文招待所嗨唱影片，陸委會副主委梁文傑也在場。（圖／徐巧芯提供）

▲徐巧芯爆香肩辣妹伴「百億賭王」林秉文招待所嗨唱影片，陸委會副主委梁文傑也在場。（圖／徐巧芯提供）

他進一步表示：「只因在同一個場合打了一聲招呼，不過短短一句話，甚至沒有實質互動、也不熟悉，你們卻可以無限放大，開始牽強附會，進行莫須有的指控。請問你們真的看到我和那些人有互動嗎？你們這樣指桑罵槐、大作文章，認為司法不公，那麼你們對我的做法，難道就公平嗎？」

他怒斥，整天大吼大叫，影響司法運作，我不禁想問，是不是可以公開讓民眾了解，請專業律師、具檢察官或司法背景的人，公開解釋我的案件？是不是可以將整個案情原原本本地攤開，讓社會大眾檢視並評論？我想公開透明地說明清楚，但不知司法允不允許我這麼做。如果可以，我願意請專業人士來完整說明，還原事實。

「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理。」林秉文重申，他不怕面對司法，但無端指責和抹黑對公司及支持者造成了巨大的影響。

▲▼林秉文。（圖／記者孟育民攝）

▲通緝犯林秉文首度公開說明逃亡原因。（圖／記者孟育民攝）

他進一步說明，自己致力於為台灣打造本土社交平台和支付系統，卻因無端批評導致品牌形象受損，許多員工因此失業。他呼籲停止抹黑，尊重司法和事實，強調自己準備隨時回台灣面對所有指控。

林秉文表示，我的案件屬性和別人的案件完全不同，為什麼你們要進行不恰當的比較？既然這樣，讓我們把一切攤在陽光下，公開所有細節，讓社會評判。我希望的是正義與透明，而不是被你們用空洞的言論誤導，讓司法的公正性被影響。整天批判別人，你們是否想過，也好好檢視你們自己身邊的人吧！再出來噴吧！小心火燒到自家人同黨人喔！

最後，林秉文指出，對自己的行為負責，但對於無端批評傷害了許多無辜的人。「希望你們能停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實，因為謊言和抹黑終究無法長久。再次強調我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。」

▲▼ 。（圖／翻攝自林秉文臉書）

▲立委徐巧芯留言質疑。（圖／翻攝自林秉文臉書）

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