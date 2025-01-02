影／爆清涼辣妹伴林秉文「嗨唱極樂」片　徐巧芯：梁文傑也在場

記者鄭佩玟／台北報導

88會館洗錢案主嫌之一、號稱「百億賭王」的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文又驚傳4度傳喚未到庭，檢方證實已潛逃出境，新北地院當時表示，已發出拘票，但不會立即拘提。國民黨立委徐巧芯今（2日）在臉書貼出一段2022年5月30日林秉文在郭哲敏開的「極樂招待所」裡豪飲、高歌的影片，不僅有身著清涼的辣妹，同樣出現在影片裡的竟還有陸委會副主委梁文傑，「林的政經關係好，所以才不用被羈押嗎？」

▲徐巧芯爆香肩辣妹伴「百億賭王」林秉文招待所嗨唱影片，陸委會副主委梁文傑也在場。（圖／徐巧芯提供）

人稱「百億賭王」的「鱸鰻」林秉文，黑白兩道通吃，除了傳出與桃園市前市長鄭文燦關係不錯，也曾請到綜藝天王吳宗憲擔任旗下通訊軟體PGTalk的執行長。林秉文因為出面替藝人澎恰恰處理2.4億元的債務，名聲傳遍大街小巷，後來捲入「88會館地下匯兌案」官司纏身，日前棄保潛逃遭到通緝

徐巧芯今日發出一段林秉文飲酒作樂的影片指出，涉入大規模的地下匯兌以及洗錢相關犯行的林秉文日前已棄保潛逃，但很意外的事情是，多起的相關犯行者都沒有被羈押，反觀民眾黨前主席柯文哲不斷在羈押、抗告，為什麼這些大型經濟犯可不被羈押？

徐巧芯表示，該影片是當初林秉文在88會館負責人郭哲敏的內湖招待所裡，當事人所拍攝下來的，可看到林秉文的政經關係相當好，為人也相當爽快闊綽。

徐巧芯批，對比林秉文只花300萬就棄保潛逃，我國司法檢調到底有沒有在協助民眾，好好把關這些罪犯，而不是只針對政治人物的部分？檢調不斷說要羈押，但對於這些會跑掉的商人們，則是毫無辦法。

