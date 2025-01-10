黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

▲立委黃國昌(左)、前民眾黨主席柯文哲(右)。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金兩案，民眾黨1日召開擴大中央委員會議，確定由黃國昌接任代理黨主席。對此，前立委林濁水9日表示，自己本來說民眾黨不會散，但現在看來危機恐怕就快開始了。他認為，黃國昌可以把時代力量搞到一蹶不振，不只形同陌路還彼此成仇，這不見得是人格問題，更是價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾，但是柯文哲竟把民眾黨主席交給黃國昌代理。

林濁水表示，自己本來說，儘管柯文哲「做人」人格破產，又被起訴，但是民眾不會散。但現在看來話說得太快了，民眾黨危機恐怕就快開始了，真是不幸的小草，太不幸了，衷心感到不捨得。

林濁水指出，因為仔細看黃國昌這幾天的意氣風發，才發現自己沒想到黃國昌和柯文哲不同居然大到這程度，柯人格一再破產，10年了，小草會一路跟到現在，民眾黨支持度還有10％多，真是太過人之能了。然而，黃國昌可以把時代力量搞到一蹶不振，不只形同陌路還彼此成仇，自然也是過人之能。

最後，林濁水強調，這不純粹是組織力的問題而已，也不見得就只是人格問題而已，而更是價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾，但是柯文哲竟把民眾黨主席交給黃國昌代理。看不出來？不必太細心，就可以強烈感覺。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）