　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剩柯文哲沒提抗告！江和樹喊擔心「阿北很固執」：關起來太不公平

▲▼民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供） 

▲民眾黨1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地檢署偵結京華城、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗二度交保遭撤銷，北院改裁羈押禁見。目前沈慶京、應曉薇、李文宗均已提出抗告，民眾黨台中市黨部主任委員江和樹9日就發文表示，他真的很擔心柯文哲不抗告，「因為他的個性真的很固執」。

台北地院2日召開京華城案第3次接押庭，深夜改裁定涉案的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。沈慶京的律師在3日上午10時許，就到北院遞狀抗告，努力爭取讓沈慶京再次交保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李文宗的律師則在8日下午，抵達北院提出抗告；應曉薇9日晚間9時透過律師提出抗告。目前僅剩下柯文哲未提出抗告，而最後提出抗告的時間為本（1）月11日。

民眾黨台中市黨部主任委員江和樹9日一早就在臉書上發文，他真的很擔心柯文哲不提抗告，因為阿北的個性很固執，可是「這一次不是只有4個月，而是（最長）15個月」，被關在裡面真的難以打官司，也無法了解整個狀況，「只能被挨打的份，太不公平了」。

江和樹也喊話，「111一邊釘孤枝，一邊加入台灣民眾黨，屌爆！實在太有意義了！」並提醒大家要記得帶身分證。

抗告期限將至，民眾黨代理主席黃國昌9日傍晚接受《POP大國民》訪問時，被主持人錢怡君詢問「柯文哲到底要不要抗告啊？」黃國昌表示，「他就是會提，我們尊重主席（柯文哲）跟律師團最後的選擇，但是會提」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了
PO文怨「鬥輸姊姊」　謝典林突關臉書

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃飯滑手機沒支架？日自衛隊分享超好用臨時手機架　只要一張紙就能搞定

太空望遠鏡拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞

高雄限定蛇年新春小物發放時間曝　陳其邁創意發想百步蛇小紅包

客人超少！上班不能滑手機「她閒到想離職」　網點頭：很累

33K存到百萬！30歲上班族靠15個月實現夢想　小資族學起來

買刮刮樂「先問ChatGPT」掀跟風潮！大票實測驚呆：超扯

政治美人計？小草放話「色誘八炯讓他流量砍半」　本尊1句電爆

強烈冷氣團發威中「輻射冷卻下周一開外掛」　極端低溫探7度

強冷空氣再凍4天「低溫掉到8度」　1地體感零下1度

饗饗食物中毒通報+3！累積56人受影響　用餐時間集中這兩天

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

吃飯滑手機沒支架？日自衛隊分享超好用臨時手機架　只要一張紙就能搞定

太空望遠鏡拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞

高雄限定蛇年新春小物發放時間曝　陳其邁創意發想百步蛇小紅包

客人超少！上班不能滑手機「她閒到想離職」　網點頭：很累

33K存到百萬！30歲上班族靠15個月實現夢想　小資族學起來

買刮刮樂「先問ChatGPT」掀跟風潮！大票實測驚呆：超扯

政治美人計？小草放話「色誘八炯讓他流量砍半」　本尊1句電爆

強烈冷氣團發威中「輻射冷卻下周一開外掛」　極端低溫探7度

強冷空氣再凍4天「低溫掉到8度」　1地體感零下1度

饗饗食物中毒通報+3！累積56人受影響　用餐時間集中這兩天

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤　應與賴清德對話

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

今晨7.9℃　13縣市凍爆不到10度！今明會更冷

外籍師被小六生比中指　家長反應超冷漠

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

快訊／合歡山下雪了！　積雪0.2公分

更多熱門

相關新聞

民眾黨明號召萬人上街　周榆修曝：很多綠營好友也很關心

民眾黨明號召萬人上街　周榆修曝：很多綠營好友也很關心

民眾黨今（10日）舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，並宣布報名人數已破萬人。針對國民黨的出席狀況，民眾黨秘書長周榆修說，今天會再做統計；周還提到，不只國民黨，也有很多綠營的好朋友，礙於壓力沒辦法前來，但還是有很深的關心跟祝福，「他們真的礙於壓力不能來，也公開謝謝他們」。

2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

關鍵字：

柯文哲羈押禁見抗告黃國昌江和樹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面