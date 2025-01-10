剩柯文哲沒提抗告！江和樹喊擔心「阿北很固執」：關起來太不公平

▲民眾黨1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地檢署偵結京華城、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗二度交保遭撤銷，北院改裁羈押禁見。目前沈慶京、應曉薇、李文宗均已提出抗告，民眾黨台中市黨部主任委員江和樹9日就發文表示，他真的很擔心柯文哲不抗告，「因為他的個性真的很固執」。

台北地院2日召開京華城案第3次接押庭，深夜改裁定涉案的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。沈慶京的律師在3日上午10時許，就到北院遞狀抗告，努力爭取讓沈慶京再次交保。

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李文宗的律師則在8日下午，抵達北院提出抗告；應曉薇9日晚間9時透過律師提出抗告。目前僅剩下柯文哲未提出抗告，而最後提出抗告的時間為本（1）月11日。

民眾黨台中市黨部主任委員江和樹9日一早就在臉書上發文，他真的很擔心柯文哲不提抗告，因為阿北的個性很固執，可是「這一次不是只有4個月，而是（最長）15個月」，被關在裡面真的難以打官司，也無法了解整個狀況，「只能被挨打的份，太不公平了」。

江和樹也喊話，「111一邊釘孤枝，一邊加入台灣民眾黨，屌爆！實在太有意義了！」並提醒大家要記得帶身分證。

抗告期限將至，民眾黨代理主席黃國昌9日傍晚接受《POP大國民》訪問時，被主持人錢怡君詢問「柯文哲到底要不要抗告啊？」黃國昌表示，「他就是會提，我們尊重主席（柯文哲）跟律師團最後的選擇，但是會提」。