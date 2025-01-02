與林秉文唱歌「辣妹作陪」？　梁文傑：不認識他「有跟高捷合唱」

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯2日下午在臉書上傳一段PGtalk負責人林秉文唱歌的影片，直問檢察官為何不羈押，並暗示陸委會副主委、發言人梁文傑當時也在現場。對此，梁文傑表示，那是5、6年前的事，地點不是酒店，是PGtalk的公司，他應朋友的邀請去參觀，與林秉文是第一次碰到，並不認識。

陸委會副主委、發言人梁文傑在陸委會的例行記者會上被問到此事，一開始他說自己還沒看到影片，所以沒有辦法回應。

記者會結束之後，梁文傑看了影片指出，那是非常久以前的事情，大概5、6年前，當時他還沒來陸委會，在台北市當議員。

▼徐巧芯上傳林秉文（左圖）唱歌影片，梁文傑（右圖）也入鏡。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



梁文傑說，那個地方不是酒店，而是PGtalk的公司，該公司的策略長陳茂嘉是他的朋友，現在在傅崐萁那邊工作，他是應對方邀請去參觀公司的。

梁文傑提到，當天還邀請了一些演員及網紅，「他們說演員高捷也會去，大家一起吃個飯。」至於認不認識林秉文，梁文傑強調，那是他第一次碰到林秉文，並不認識對方。

另外，梁文傑還特別提到，他記得自己有跟高捷合唱。

林秉文涉「88會館」郭哲敏地下匯兌案，四度傳喚未到，新北地院日前核發拘票，但仍拘提無著，認為顯已逃匿，沒收300萬元保釋金並發布通緝。

徐巧芯2日下午上傳一段林秉文唱歌的影片，質問檢察官，「怎麼當時檢察官都沒覺得他會跑，不需要羈押？」同時，她也暗示梁文傑在場，「至於左邊的彩蛋我就不說了，免得又有人說我管她老公，我沒這個興趣好嗎只是怎麼每次『又是你』。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

