直擊／覆議案嚴陣以待！大批員警進駐議場　立委保溫瓶也未發下

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10日）預計表決《憲法訴訟法》覆議案。院長韓國瑜現也召集朝野黨團幹部到議場後方溝通，雖民進黨團總召柯建銘表達越快越好「覆議卡住是天大的事情，民進黨團不可能搞破壞違憲」，國民黨團、民眾黨團也提案全院委員會完就改院會表決，現場仍嚴陣以待，不僅議場後方佈下大批警力，平常發的保溫瓶也並未發下。

今院會處理《憲法訴訟法》覆議案，預計上午召開全院委員會，由國民黨團推派三人、民進黨團推派三人、民眾黨團一人交叉發言，不邀請行政院長卓榮泰發言。全院委員會結束後就改開院會表決。

今院會嚴陣以待，有大批警力守在議場後方，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白合密不透風，復議案內容一模一樣、文字都照抄，對憲訴法投票處理，民進黨團已經表明，覆議案應該在法定期程內完成投票，不管是今天還是下周，民進黨都遵守憲法，今天藍白提的議案中，應該上台說明提案內容。

吳思瑤指出，覆議案就是行政院認為窒礙難行議案送到立院重行議決，必然要討論後重行決定，但藍白不討論只想表決，如此害怕直球對決？吳強調，為了保護韓國瑜，今天議場後方有將近二十位警察，每一位都佩戴密錄器，連委員的保溫瓶都不敢發，立法院是民主殿堂，不是禁錮少數黨發言的地方，適可而止。

而平常立委用的保溫瓶也並未發下，綠委范雲表示，剛剛自己去議場後方要求，要拿回平常用的保溫杯。也詢問議事人員，為什麼今天沒發，他說，好像是擔心「有狀況」，連保溫杯也害怕了。現在是擔心今天韓院長主持沒收行政院長的報告權，應要直接投票憲訴法覆議案，民進黨團會拿保溫杯當武器嗎？

▼今有多名警察進駐立院議場後方。（圖／翻攝自Threads／吳思瑤）





