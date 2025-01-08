曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

▲林秉文（右）因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，遭到檢方起訴。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

「百億賭王」林秉文涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，被依幫助詐欺等罪起訴，沒想到他竟潛逃出境，還高調發文嗆聲自己被抹黑。事實上，林秉文10多年到澳門發展博弈事業，結識澳門賭場大亨周焯華（洗米華），曾一夜輸贏高達40億新台幣，但因為愛賭背負巨債，更是讓職棒染黑的罪魁禍首。

據了解，林秉文2008年間捲入中華職棒米迪亞暴龍隊假球案，當時以威脅、恐嚇、利誘等方式逼球員打假球，使得米迪亞幾乎整隊都成為共犯，他也因此被判刑2年、易科罰金73萬元，出獄後依舊高調，以金星集團董事身分在媒體前曝光，還為藝人澎恰恰還債2億元讓自己聲名大噪。

根據《FTNN新聞網》調查，林秉文後來轉往澳門成立金星集團，發展博弈事業，也認識了澳門賭場大亨洗米華（周焯華），賺了不少錢，知情人士透露：「輸贏大，就賺得多，聽說有一夜輸贏高達新台幣40億元，他確實靠賭賺到不少錢」，但賭博賺到的也幾乎輸掉了，後來回台灣身上背有負債。

不過，林秉文很有自己的一套生意手法，知情人士提到，回台後成立必礦科技股份有限公司等，利用過去累積的人脈擠進上流上會，同時打入政治圈，與不少政治人物都有交集。

林秉文因捲入「88會館地下匯兌案」，日前棄保潛逃遭通緝，外傳在落跑前，他搬出澳門賭場大亨周焯華（洗米華）的名號，涉嫌以「投資越南賭場」為名，向數名友人募資逾10億元，其中甚至有人到處借貸8000萬元投資他，但這些錢恐怕討不回來了。

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