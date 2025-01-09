徐巧芯喊回台審判　林秉文嗆「何時回去我自己訂」：輪到妳做主？

▲林秉文。（圖／記者張君豪攝）



記者施怡妏／綜合報導

涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文，昨（8）日在臉書發千字文，解釋逃亡原因「不是因為司法問題，而是因為個人因素需要時間處理」。國民黨立委徐巧芯留言，要他回來接受審判，結果林秉文回嗆，「回去的時間是我自己來訂的，什麼時候輪到你來幫我做主了！」

徐巧芯在林秉文的貼文留言，「說不逃避，那你人在哪？棄保潛逃叫做不逃避，坦然接受？先回來接受審判啦。」然而，林秉文留言回嗆，「面對司法有罪沒罪不是你定的，回去的時間是我自己來訂的！什麼時候輪到你來幫我做主了！」

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▲林秉文回覆徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯FB）



就有網友截圖在PTT發文，「有沒有阿文可以來去自如的卦？」另外，也有網友發文，通常通緝犯都是低調行事，最好都不要被發現，但林秉文竟然在臉書公開發文，「被通緝怎麼敢用社群，怎麼有人這麼囂張啊？」

底下留言區網友狂酸，「這就是霸氣囉，果然是洗錢百億只要300萬交保，還不用上電子腳鐐的男人」、「不用限制出境，有民主的通道過海關」、「通緝犯竟然敢囂張成這樣，真的是無法無天了」、「今天放任林這樣囂張，又強押柯P，北檢差別待遇無法解釋」、「罪犯還可以這麼囂張喔」、「顏色對了，就可以大嗆特嗆」、「黨的心肝寶貝就是這麼霸氣」。

據了解，林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年遭檢方依幫助詐欺等罪起訴，但他四度無故未到庭，遭新北地院沒收300萬元保釋金並發布通緝。

他8日無預警在臉書發表一系列長文，宣稱「對自己的行為負責」，但批評外界的指控「不僅傷害了我，也摧毀許多無辜的人」。他呼籲外界「停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實」，並宣稱準備隨時回台面對指控，貼文引發軒然大波，隨後緊急關閉個人臉書。