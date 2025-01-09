　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮要她罵林秉文　林楚茵反爆蹭通告背骨：林的關係要問國民黨

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前貼出一段2022年的影片指控，陸委會副主委梁文傑與通緝犯林秉文喝酒唱歌，直問檢察官為何不羈押，前立委郭正亮則點名梁的妻子、立委林楚茵，「沒嗆林秉文就代表梁文傑和林秉文是好友」。對此，林楚茵今（9日）回嗆，郭正亮當年找她要通告，現在靠蹭她賺通告費，是「背骨仔」，國民黨中評委「PGTalk策略長」陳茂嘉才是認識林秉文的人，應該請國民黨講清楚，到底跟林秉文是什麼關係？

徐巧芯日前上傳一段PGTalk負責人林秉文2022年唱歌的影片，並暗示梁文傑當時也在現場。梁文傑則回應，那個地方不是酒店，而是PGTalk的公司，該公司的策略長陳茂嘉是他的朋友，現在在傅崐萁那邊工作，他是應對方邀請去參觀公司的，當天還邀請了一些演員及網紅，「他們說演員高捷也會去，大家一起吃個飯」，但當天第一次見到林秉文，並不認識對方。

而PGTalk的公司策略長陳茂嘉是國民黨中評委，也擔任傅崐萁幕僚，林楚茵就回嗆，認識林秉文的是國民黨中央委員、洪秀柱主席競選連任發言人、中國國民黨中評委，前國民黨新莊立委候選人的「PGTalk策略長」陳茂嘉，要罵林秉文請國民黨出來把話講清楚，國民黨到底跟林秉文是什麼關係？

對於郭正亮指控，林楚茵強調，自己不認識林秉文，但認識郭正亮，郭正亮曾是民進黨立委，郭正亮來三立會親切熱絡來找那時擔任政論節目主持人的她要通告；但現在郭正亮靠罵民進黨、蹭她來換通告費，自己不會罵郭正亮，但一句話評價：「背骨仔」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創
小S當場哭了！　徐懷鈺「心結藏17年」也噴淚
氣溫還沒探底！最凍時間曝
獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況
透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體
小甜甜移居大陸　「高樓層新家」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

抖音瘋傳痛斥王義川「霸道立委」影片　游錫堃提告：內容完全虛構

許淑華澄清未主動發起罷免　喊話：每個人都能挺身而出

憲訴法覆議案協商無共識　韓國瑜喊遺憾：送院會依議事規定處理

郭正亮要她罵林秉文　林楚茵反爆蹭通告背骨：林的關係要問國民黨

有國人被查出領有中國身分證　內政部：目前調查中少於10人

法務部考察費用交鋒！翁曉玲問網路會議「幹嘛派人？」　綠委當面糾正

政院提憲訴法覆議　國民黨轟：掌控憲法解釋權獲取政治利益

民眾黨支持度觸底　日神人學者估：2028藍白共推候選人對決賴清德

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

抖音瘋傳痛斥王義川「霸道立委」影片　游錫堃提告：內容完全虛構

許淑華澄清未主動發起罷免　喊話：每個人都能挺身而出

憲訴法覆議案協商無共識　韓國瑜喊遺憾：送院會依議事規定處理

郭正亮要她罵林秉文　林楚茵反爆蹭通告背骨：林的關係要問國民黨

有國人被查出領有中國身分證　內政部：目前調查中少於10人

法務部考察費用交鋒！翁曉玲問網路會議「幹嘛派人？」　綠委當面糾正

政院提憲訴法覆議　國民黨轟：掌控憲法解釋權獲取政治利益

民眾黨支持度觸底　日神人學者估：2028藍白共推候選人對決賴清德

關到過完春節！　證交所：無人機概念股安集打入處置股

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲

以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

退休警所得替代率80％　律師：沒道理勞工買單

陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

冬季青鳥罷免6藍委　連署攤位爆桌

吳乃仁去的「6萬星級日料店」曝　主揪者是他

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

喊話罷免遍地開花、全黨投入論述　綠委：不參與創造歷史就會被拋棄

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫

林秉文司法奇蹟　白委對比柯：不公平

新國會智庫民調／柯建銘喊「大罷免」藍委　6成民眾不支持

美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

更多熱門

相關新聞

罷免是體制內「阻止藍白拆台」最終手段　但問題是準備好了嗎？

罷免是體制內「阻止藍白拆台」最終手段　但問題是準備好了嗎？

2025年1月7日，藍白多數的國會，又一次三讀通過「錢坑法案」，修改《警察人員人事條例》第35條等條文，將警察等人員退休所得替代率上限提高至80%，據估算，此舉將造成退撫基金增加給付668億，可能提早在2049年破產。

政院提憲訴法覆議　國民黨轟：掌控憲法解釋權獲取政治利益

政院提憲訴法覆議　國民黨轟：掌控憲法解釋權獲取政治利益

陸有意圖破壞我方海底電纜？　陸委會回應

陸有意圖破壞我方海底電纜？　陸委會回應

喊話罷免遍地開花、全黨投入論述　綠委：不參與創造歷史就會被拋棄

喊話罷免遍地開花、全黨投入論述　綠委：不參與創造歷史就會被拋棄

國民黨拒卓榮泰《憲訴法》報告覆議案　民進黨遺憾：歷史會留下紀錄

國民黨拒卓榮泰《憲訴法》報告覆議案　民進黨遺憾：歷史會留下紀錄

關鍵字：

林秉文郭正亮國民黨陸委會林楚茵梁文傑民進黨

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面