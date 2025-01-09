郭正亮要她罵林秉文　林楚茵反爆蹭通告背骨：林的關係要問國民黨

▲前立委郭正亮。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前貼出一段2022年的影片指控，陸委會副主委梁文傑與通緝犯林秉文喝酒唱歌，直問檢察官為何不羈押，前立委郭正亮則點名梁的妻子、立委林楚茵，「沒嗆林秉文就代表梁文傑和林秉文是好友」。對此，林楚茵今（9日）回嗆，郭正亮當年找她要通告，現在靠蹭她賺通告費，是「背骨仔」，國民黨中評委「PGTalk策略長」陳茂嘉才是認識林秉文的人，應該請國民黨講清楚，到底跟林秉文是什麼關係？

徐巧芯日前上傳一段PGTalk負責人林秉文2022年唱歌的影片，並暗示梁文傑當時也在現場。梁文傑則回應，那個地方不是酒店，而是PGTalk的公司，該公司的策略長陳茂嘉是他的朋友，現在在傅崐萁那邊工作，他是應對方邀請去參觀公司的，當天還邀請了一些演員及網紅，「他們說演員高捷也會去，大家一起吃個飯」，但當天第一次見到林秉文，並不認識對方。

而PGTalk的公司策略長陳茂嘉是國民黨中評委，也擔任傅崐萁幕僚，林楚茵就回嗆，認識林秉文的是國民黨中央委員、洪秀柱主席競選連任發言人、中國國民黨中評委，前國民黨新莊立委候選人的「PGTalk策略長」陳茂嘉，要罵林秉文請國民黨出來把話講清楚，國民黨到底跟林秉文是什麼關係？

對於郭正亮指控，林楚茵強調，自己不認識林秉文，但認識郭正亮，郭正亮曾是民進黨立委，郭正亮來三立會親切熱絡來找那時擔任政論節目主持人的她要通告；但現在郭正亮靠罵民進黨、蹭她來換通告費，自己不會罵郭正亮，但一句話評價：「背骨仔」。

