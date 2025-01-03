徐巧芯緊咬梁文傑唱歌影片　林楚茵反嗆：覬覦同事老公的綠茶婊

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯2日在臉書貼出一段2022年5月30日PGtalk負責人林秉文唱歌的影片，直問檢察官為何不羈押，並暗示陸委會副主委、發言人梁文傑當時也在現場。對此，梁文傑妻子、綠委林楚茵今（3日）受訪時表示，已經是多年前影片，梁文傑也解釋過跟林秉文不認識，過去前台北市長柯文哲多次去88會館，徐巧芯當時作為台北市議員不監督，卻一直盯著梁文傑發影片跟照片，詐騙集團中指女這個稱號已經不好聽，覬覦同事老公恐怕是「綠茶婊」，對她更不利。

徐巧芯2日下午在臉書上傳一段PGtalk負責人林秉文2022年唱歌的影片，並暗示梁文傑當時也在現場。梁文傑則回應，那個地方不是酒店，而是PGtalk的公司，該公司的策略長陳茂嘉是他的朋友，現在在傅崐萁那邊工作，他是應對方邀請去參觀公司的，當天還邀請了一些演員及網紅，「他們說演員高捷也會去，大家一起吃個飯。」但當天第一次見到林秉文，並不認識對方。

林楚茵表示，影片已經是多年以前梁文傑黨議員的時候，徐巧芯之前半夜睡不著覺，盯著梁文傑行程發照片，現在還沒下班就迫不及待發梁文傑多年前影片，徐巧芯要思考，詐騙集團中指女這個稱號已經不好聽，覬覦同事老公恐怕是綠茶婊，對她更不利。

對於影片內容，林楚茵指出，梁文傑已經解釋過，這是一個很單純的場合，跟林秉文在當時見過面也不認識，像徐巧芯這種惡意連結、連連看，她在擔任台北市議員時、柯文哲擔任台北市長期間，柯也多次去過88會館，如果徐巧芯不是覬覦同事老公的綠茶婊，也可以去追一下柯文哲多次去88會館是什麼狀況。

林楚茵表示，柯文哲跟林秉文有這麼直接關係都不去追，為何要一直盯著同事的先生，不管是半夜發照片還是多年前影片，這種惡意連連看，徐巧芯要不是綠茶婊就是雙標。

至於徐巧芯選在與陸委會例行記者會時間差不多時公布？林楚茵認為，會不會還有其他原因，自己也無法證實，海峽導報的事件，最近陸委會確實硬起來對中共插手狀況有作為，梁文傑是陸委會發言人，這是陸委會整體決策，比較懷疑，可能詐騙中指女現在想要多一個綠茶婊稱號吧。