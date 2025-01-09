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社會 社會焦點 保障人權

鄭銘謙喊話林秉文「歡迎投案」　徐巧芯：像超商店員說歡迎光臨

▲▼徐巧芯 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

涉88會館地下匯兌案的林秉文棄保潛逃遭通緝，竟於8日狂發臉書文稱逃亡不是因為司法，而是有太多個人的事要處理，還嗆國民黨立委徐巧芯「回去的時間是我自己來訂」，然而法務部長鄭銘謙僅表示，歡迎林秉文自己來投案。對此，徐巧芯痛批，只會說「歡迎投案」，還以為是超商店員講歡迎光臨。

面對林秉文無視司法的囂張行徑，鄭銘謙9日在立法院備詢前表示，他不對林秉文案進行評論，也相信司法監察機關會積極查辦，「當然，我們是歡迎他自己來投案，既然通緝中，若他投案法院就能積極審判」。

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

▲通緝犯林秉文 。（圖／記者張君豪攝）

對此，國民黨立委徐巧芯表示，鄭銘謙知道林秉文的情況後，竟然只回答「歡迎投案」，若不是知道對方是司法部長，還以為是超商店員在說歡迎光臨。另外，有媒體爆出林秉文拿著柬埔寨護照等，質問法務部是否有啟動任何的司法互助機制，還是繼續讓林秉文逍遙法外？

徐巧芯說，林秉文聲稱要出國處理私事，但通緝犯哪有什麼私事可言，難道民眾黨前主席柯文哲可以用父親病重這私事為由逃跑嗎?重點就在於當初不該以300萬元這麼低額的金額交保，該讓林秉文羈押禁見或戴上電子腳鐐，若這些都有做，現在就不會出現林秉文在臉書上發文還嗆立委、法務部長說歡迎投案等情況出現。

▲▼ 法務部長鄭銘謙 。（圖／記者崔至雲攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者崔至雲攝）

徐巧芯表示，法務部長不敢對林秉文說一句重話，竟說出「歡迎投案」，讓她疑惑到底是林秉文大還是鄭銘謙大，難怪人民對司法信任感降到谷底，也讓司法檢調的臉被林秉文放在地上踐踏。

最後，徐巧芯呼籲法務部，盡快將林秉文緝拿歸案，才能讓人民對司法拾回信心。此外，因為林秉文有黑道背景、在台仍有許多好友，她也發出不自殺聲明表示，「我這個人身體健康，心裡也很健康，沒事不會做出傷害自己的行為，如果有天發現我人不見，記得要積極尋找，我也不會做傻事」。

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