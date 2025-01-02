梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥

▲林楚茵。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委徐巧芯2日在臉書貼出一段2022年5月30日PGtalk負責人林秉文唱歌的影片，直問檢察官為何不羈押，並暗示陸委會副主委、發言人梁文傑當時也在現場。對此，梁文傑的妻子，民進黨立委林楚茵說，「我老公就比較帥啊，就算是多年前當議員的影片，也被緊抓不放啊」，並酸過去柯文哲當台北市長去88會館可以回應什麼都不知道，曾經也是北市議員的立委，不能因為柯文哲帥度不夠就忘了要監督，還是國民黨的連連看永遠只鎖定民進黨？

林楚茵表示，柯文哲的妻子陳佩琪好不容易盼到老公回家，就算有影片應該也不會放上網，讓人好好團圓是一種美德，而且「傅冬菊計劃」已經傷了藍白感情，藍白合可不能再生裂痕。

林楚茵嗆，「雖然～～我老公就比較帥啊，就算是多年前當議員的影片也被緊抓不放啊⋯但是～～柯文哲當市長去88會館可以回應『什麼都不知道』，曾經也是台北市議員的立委，不能因為阿北帥度不夠就忘了要監督啊」，還是國民黨的連連看永遠只鎖定民進黨？

梁文傑在陸委會的例行記者會上被問到此事，一開始他說自己還沒看到影片，所以沒有辦法回應。

記者會結束之後，梁文傑看了影片指出，那是非常久以前的事情，大概5、6年前，當時他還沒來陸委會，在台北市當議員。