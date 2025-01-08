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林秉文個性「阿莎力像大哥」！王浩宇：民眾黨最沒資格批評

▲▼林秉文。（圖／記者孟育民攝）

▲王浩宇表示，最沒資格批評林秉文事件的是民眾黨。（圖／ETtoda資料照）

記者柯振中／綜合報導

「百億賭王」林秉文涉88會館地下匯兌案遭通緝，8日在臉書上吐露心聲，被轟爆後緊急關版。對此，桃園市前議員王浩宇表示，「林秉文我認識」，且民眾黨前主席柯文哲與林秉文很熟，最沒資格批評的其實是民眾黨。

王浩宇在Threads上表示，當初是因為林秉文經營的PG Talk準備開政論節目，他曾受邀上節目，因而有認識。後續他批評廖老大時，林秉文有主動聯繫他，希望能幫忙加盟主。

王浩宇認為，林秉文「就是個大哥、個性阿莎力」，過去的背景沒人會爭議。至於林秉文是否與鄭文燦、梁文傑熟識，王浩宇則說，林秉文的特助「其實是國民黨黨籍（現在還是國民黨高層）」，且來往的政治人物藍綠白都有，「一個生意人是可不能白痴到去選邊站，畢竟得罪哪邊對他都不好，包含吳宗憲，當初不也是他公司的高層？ 吳宗憲很綠嗎？」

「我覺得今天最沒資格批評他，其實是民眾黨。」王浩宇接著說，其實柯文哲與林秉文私下很熟，柯常常去拜訪，蔡壁如募款不順時也會去拜託，「柯文哲自己也借88會館宴客，這些都是媒體報導過的，所以黃國昌一直扯88會館我覺得很無言，總不可能民眾黨又要拿好處，又要裝清廉攻擊別人吧？」

王浩宇提到，畢竟所有政治人物，林秉文都認識，跟林秉文最熟的恐怕不是綠營。王浩宇指出，雖然這幾個月已經斷了聯繫，但林秉文好歹是個長輩，還是希望林能夠盡速返台、把事情說清楚，「但拿這個操弄說是民進黨縱放，我覺得無法接受，根本惡意。」

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