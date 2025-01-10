民眾黨明號召萬人上街　周榆修曝：很多綠營好友也很關心

▲民眾黨舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」行前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（10日）舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，並宣布報名人數已破萬人。針對國民黨的出席狀況，民眾黨秘書長周榆修說，今天會再做統計；周還提到，不只國民黨，也有很多綠營的好朋友，礙於壓力沒辦法前來，但還是有很深的關心跟祝福，「他們真的礙於壓力不能來，也公開謝謝他們」。

民眾黨表示，從無保潛逃的陳啓昱到棄保潛逃還能發文嗆聲的林秉文，還有積欠1.7億的新潮流大老吳乃仁，出入豪車、上高級餐廳還有檢察官共餐，這些醜聞在111司法節前，重重打臉民進黨政府，讓司法公正被破壞殆盡。

民眾黨說，這股憤怒在基層蔓延，破萬人報名111釘孤枝的集會活動，要對司法不公發出怒吼，「民眾黨將號召全國人民當天一起到場捍衛司法正義，拒絕政治介入司法，記者會上也會宣布當天活動準則」。

針對國民黨陣營的出席名單，周榆修說，目前國民黨立法院黨團很多好朋友人數還在增加中，應該今天會再做統計。周也提到，不只國民黨，有很多綠營的好朋友，礙於壓力沒辦法前來，但還是有很深的關心跟祝福，但是他們真的礙於壓力不能來，也公開謝謝他們。

至於陳佩琪明天是否到場？周榆修說，陳醫師當然會全力支持黨部活動，至於用什麼具體方式表達支持，完全尊重陳醫師個人意願。