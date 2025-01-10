民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

▲民眾黨「111釘孤枝」，聲援前黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金兩案，再度遭到羈押，民眾黨則宣布明（11日）舉辦「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，號召支持者上街「111釘孤枝」。對此，前立委郭正亮9日表示，現在民眾黨估計人數至少7萬人，民眾黨台中市議員江和樹號召第一天，訂的12輛遊覽車就被秒殺，而且捷運這麼容易來，自己認為會超過10萬人。

郭正亮於節目《下班翰你聊》表示，現在民眾黨估計1月11日的「釘孤枝」至少7萬人，中正紀念堂5萬就會滿了，所以可能塞滿或是外溢到道路。

郭正亮分析，北北基桃人口就1000萬了，騎摩托車來的會有多少？而且柯文哲選前之夜在凱道有多少人？超過20萬，所以現在區區一個中正紀念堂算什麼？因為自己曾在那辦過活動，5萬人就會滿了，而且因為不能讓集結民眾跟兩個劇院太近，自由廣場這一塊會有隔線，所以會外溢到中山南路。

郭正亮提到，民眾黨台中市議員江和樹號召活動第一天，本來訂的12輛遊覽車秒殺，一車坐鬆一點差不多可以有35人，而且位子應該有40個，12台車大概500個人，而且江和樹只代表一個選區。

最後，郭正亮強調，捷運這麼容易來，中正紀念堂也有捷運站，自己認為會超過10萬人，而且有要遊行走路，走一小段，大概是中正紀念堂到凱道附近抗議。

▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）