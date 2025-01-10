　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

▲▼民眾黨 111釘孤枝 萬人捍衛司法正義 行前記者會 林子宇 陳世軒 周榆修 張志豪 黃瀞瑩 林珍羽 李頂立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨秘書長周榆修今（10日）表示，民眾黨既非小綠，也非小藍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

對台灣政壇與選舉情勢有深入研究的日本政治學者小笠原欣幸，9日在臉書預言，2028年總統大選將會是尋求連任的總統賴清德，對決在野黨共推的單一候選人的局面，直言民眾黨應會支持國民黨的人選。對此，民眾黨秘書長周榆修說，什麼顏色跟什麼顏色合，不是現在最主要的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。

小笠原欣幸預言，2028年將會由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，且民眾黨應該會選擇支持國民黨推出的總統候選人。他也說，未來民眾黨的支持度應該會維持在10%左右，考量這「10％」支持度意義重大，因此國民黨應該也會予以支援，避免民眾黨崩盤。

對此，周榆修說，民眾黨作為自主性政黨，外界對於支持度有很多期許，黨都尊重且會自我鞭策，「至於什麼顏色跟什麼顏色合，不是我們現在最主要的工作，現在最主要工作」。

周榆修說，現在是在立法院跟各地方黨團都要有很好的表現，實踐柯文哲主席在2024年總統大選對於民眾的莊嚴承諾，才是目前要做的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

民眾黨明號召萬人上街　周榆修曝：很多綠營好友也很關心

吳乃仁奢宴5檢察官沒迴避　李艷秋：白目無知恐釀「米其林級」風暴

直擊／覆議案嚴陣以待！大批員警進駐議場　立委保溫瓶也未發下

2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

PO文怨「鬥輸姊姊」疑爭彰化縣長　謝典林突關臉書粉專

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

民眾黨明號召萬人上街　周榆修曝：很多綠營好友也很關心

吳乃仁奢宴5檢察官沒迴避　李艷秋：白目無知恐釀「米其林級」風暴

直擊／覆議案嚴陣以待！大批員警進駐議場　立委保溫瓶也未發下

2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

PO文怨「鬥輸姊姊」疑爭彰化縣長　謝典林突關臉書粉專

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

「最美變性人」河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女

才剛發年終獎金！女友一知領多少「秒問1句」　他嘆：我是ATM吧

28歲女在停車場被男同事持刀狂砍　路人現場圍觀卻沒人幫忙

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

被限期說明身分證爭議　詹江村：政治追殺

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

陳佩琪：柯文哲像個失智前兆的老人

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！爸爸說話了

退休警所得替代率80％　律師：沒道理勞工買單

PO文怨「鬥輸姊姊」謝典林突關臉書粉專

內政部發錢了！　近日將撥款發放村里長7.5萬事務補助費

蔡壁如：要救柯文哲先救民眾黨

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

中國貨輪截斷台灣與美日韓電纜　國安人士：國際應協力建懲罰機制

黃國昌曝：柯文哲將會提抗告

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

更多熱門

相關新聞

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金兩案，民眾黨1日召開擴大中央委員會議，確定由黃國昌接任代理黨主席。對此，前立委林濁水9日表示，自己本來說民眾黨不會散，但現在看來危機恐怕就快開始了。他認為，黃國昌可以把時代力量搞到一蹶不振，不只形同陌路還彼此成仇，這不見得是人格問題，更是價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾，但是柯文哲竟把民眾黨主席交給黃國昌代理。

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

剩柯文哲沒提抗告！江和樹：阿北很固執

剩柯文哲沒提抗告！江和樹：阿北很固執

民眾黨「111釘孤枝」朱立倫聲援不出席！　部分藍委參加力挺

民眾黨「111釘孤枝」朱立倫聲援不出席！　部分藍委參加力挺

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面