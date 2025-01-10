2028總統大選藍白合？　民眾黨：既非小綠也不會是小藍

▲民眾黨秘書長周榆修今（10日）表示，民眾黨既非小綠，也非小藍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

對台灣政壇與選舉情勢有深入研究的日本政治學者小笠原欣幸，9日在臉書預言，2028年總統大選將會是尋求連任的總統賴清德，對決在野黨共推的單一候選人的局面，直言民眾黨應會支持國民黨的人選。對此，民眾黨秘書長周榆修說，什麼顏色跟什麼顏色合，不是現在最主要的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。

小笠原欣幸預言，2028年將會由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，且民眾黨應該會選擇支持國民黨推出的總統候選人。他也說，未來民眾黨的支持度應該會維持在10%左右，考量這「10％」支持度意義重大，因此國民黨應該也會予以支援，避免民眾黨崩盤。

對此，周榆修說，民眾黨作為自主性政黨，外界對於支持度有很多期許，黨都尊重且會自我鞭策，「至於什麼顏色跟什麼顏色合，不是我們現在最主要的工作，現在最主要工作」。

周榆修說，現在是在立法院跟各地方黨團都要有很好的表現，實踐柯文哲主席在2024年總統大選對於民眾的莊嚴承諾，才是目前要做的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。