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基隆成功國小某班爆腸胃型感冒　排除食物中毒疑諾羅病毒感染

▲基隆成功國小某班爆腸胃型感冒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆成功國小某班爆腸胃型感冒，市長謝國樑於今天上午前往學校關心。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功國小某班級近日出現學生集體嘔吐及疑似感冒的情況。該班共有27名學生，自1月8日至9日，陸續有18名學生出現嘔吐症狀，其中超過半數伴隨疑似感冒的徵狀。截至今日，已有6名學生因不適請假未到校。市長謝國樑於今（9日）上午親自前往學校關心，經了解後，初步排除食物中毒的可能性，懷疑與諾羅病毒引起的腸胃型感冒有關。

基隆市長謝國樑到校了解 初步排除食物中毒

謝國樑指出，市府在接獲成功國小通報後，第一時間由教育處及衛生局派員前往調查。他本人也親自到校，與學生面對面了解身體狀況。據悉，該班超過10名學生於8日晚間陸續出現嘔吐，情況引起校方高度關注。起初擔心是否與校內供應的營養午餐有關，但經調查及討論後，已排除食物中毒的可能性。

校內啟動防疫措施 呼籲注意健康

謝國樑表示，目前校內感冒情況較為嚴重，適逢期末考期間，學童壓力較大，提醒學生在準備考試之餘，也要注意身體保暖與健康。他已要求對該班級進行全面環境消毒，並要求學生佩戴口罩減少病毒傳播風險。同時，市府已啟動衛政系統進行疫調，全面追蹤感染源。此外，營養午餐相關檢體也將進行化驗，確保食品安全。

疑似諾羅病毒感染 建議不適學生請假

教育處表示，衛生局已對營養午餐的菜色檢體及學生糞便檢體進行採樣檢驗。初步研判，症狀較符合由諾羅病毒引發的腸胃型感冒，並非食物中毒。由於供應該校午餐的團膳廠商同時服務其他兩所學校，但這些學校及成功國小其他班級並未出現類似症狀，因此推測感染源可能與該班級內部活動或接觸有關。

目前學校並未因應此事件停課。教育處表示，學生若有感冒或其他身體不適的情況，可請假在家休息，以減少交叉感染的可能性。近期病毒活躍，提醒家長和師生保持警覺，外出時佩戴口罩並注意個人衛生，避免病毒傳播。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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