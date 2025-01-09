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基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

▲基隆消防推「1216家庭逃生計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局推「1216家庭逃生計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局為加強市民防災意識，近日由各分隊及義消宣導大隊深入轄內公共場所及人潮聚集區，推廣以「家庭逃生計畫」為主題的防火宣導，強調在火災、地震或其他緊急情況下，迅速且安全的逃生是保障家人生命安全的關鍵措施。消防局強調，逃生演練需至少每半年進行1次，可安排白天與夜間不同時段測試計畫實用性。

消防局指出，「1216」口訣簡化逃生計畫設計，家庭逃生計畫以簡單易記的「1216」製作口訣進行：1. 繪製1張家庭逃生計畫圖，標示家中結構與出入口。2. 設定2條不同方向的逃生路線，避免單一路線受阻。3. 選擇1個屋外集合地點，作為全家緊急會合處。4. 每隔6個月進行1次逃生演練，確保計畫可行。

▲基隆消防推「1216家庭逃生計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局建議家人共同繪製家中平面圖，標示門窗、陽台等位置，並參考日本的DIG災害想像遊戲，找出家中可能的危險處，如家具掉落、逃生動線阻塞等。假設火災發生，應針對每間房間規劃兩條避難路徑，並以不同顏色標示主要與備用出口。如主要出口無法使用，可選擇遠離火源的陽台或窗戶避難，並關閉房門等待救援。

消防局長游家懿指出，火場中的濃煙、高溫與火焰是主要危險因子，建議市民定期檢視家中安全，並與家人合作提升應變能力，共同守護生命安全。

▲基隆消防推「1216家庭逃生計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防推「1216家庭逃生計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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