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基隆市立田徑場跑道選定藍色　謝國樑：促進選手奪金成績

▲基隆市立田徑場跑道選定藍色。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市立田徑場跑道選定藍色（模擬圖）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立田徑場跑道優化2024年11月6日獲教育部體育署補助5,880萬元，市府自籌4,754萬1,731元，計1億634萬1,731元，辦理中央草皮整修、噴灌系統、終點攝影室及跑道認證等項目，提升各項田徑賽事及訓練成效。有標準跑道後，未來選手在基隆市田徑場的徑賽成績即可被採認，有望爭取辦理全國性賽事。

市長謝國樑表示，基隆市田徑場是全市民的期待，跑道顏色選擇應廣納選手、教練及民意代表意見。市立體育場於2025年1月2日至3日舉辦說明會，邀集基隆市田徑教練與地方民意代表，至工地現場進行跑道建議方案說明及分析，從賽道認證、耐用度、維護成本及選手表現等面向，進行說明提供選擇，經與會人員共識，一致認為藍色跑道耐用度佳，維護成本居中，且藍色跑道能讓跑者心情平靜，緩解緊張情緒，提升注意力，具有助跑效果，更能激發跑者潛能，近幾年來在藍色跑道，跑者創下較高成績，決議以藍色作為基隆市田徑場跑道的顏色。

▲基隆市立田徑場跑道選定藍色。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處長徐嬿立指出，為使田徑場跑道施作順利，且貼近使用者需求，舉辦了兩次說明會，針對本市田徑教練及地方民代進行方案說明及優劣分析，2場說明會集結地方意見，在多數意見中；跑道最終決定使用藍色，為日後跑者提供更舒適跑場，並提升選手田徑成績，為日後比賽奪金作為長期訓練優良空間。

基隆市立田徑場除平日提供民眾打球、運動、休閒外，同時也是本市田徑選手訓練及舉辦基隆市各級運動賽事之主要場域，若未來田徑場跑道認證後，基隆市學生不需舟車勞頓至鄰近縣市辦理比賽，而未來爭取更多大型賽事及活動，創造基隆市選手奪金機會。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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