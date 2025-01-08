桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

▲桃園市衛生局呼籲，今年農曆春節9天連假長照服務不打烊，有需求民眾請於1月17日以前撥打「1966」預約服務。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於今年農曆春節9天連假將屆，桃園市衛生局為提供有長照需求民眾服務，包括居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務民眾，可於1月17日前撥打「1966」長照服務專線，由專人提供服務，此外，聘有外籍看護工家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可提出申請喘息服務。

衛生局指出，今年1月25日（農曆12月26日）至國曆2月2日（曆年初五）期間共9天，桃園市民眾如親友為身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上失能原住民或65歲以上長者，春節期間如有長照服務需求，可於1月17日前撥打長照服務專線「1966」，由專人提供服務。

衛生局表示，農曆春節9天連假期間，桃園市有343家長照單位持續提供包括居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服務、喘息服務與餐飲等服務，家中如有使用長照服務者，請提前先向服務單位提出申請，以利服務單位安排春節照護人力。如聘有外籍看護工家庭，外籍看護工如因春節休假無法協助照顧，也可申請喘息服務。

衛生局呼籲，春節是親友團聚時刻，也是照顧者負擔加重時刻，希望市民能善用政府提供長照服務資源。長照2.0可有效減輕照顧負擔，讓照顧者與被照顧者都能享受溫馨團圓時刻，相關春節期間長照服務提供單位等訊息，可至桃園市政府衛生局長期照護網站：https://care.tycg.gov.tw/查詢。