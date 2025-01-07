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小吃店老闆+股東運毒　安排泰女假觀光「藏14公斤大麻」入境

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，圖為航警安檢大隊在行李查獲夾藏大麻毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，圖為航警安檢大隊在行李查獲夾藏大麻毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局安檢大隊與財政部關務署臺北關於去年7月間在桃園國際機場查獲泰國籍旅客入境，隨身托運行李夾藏第二級毒品乾燥大麻13.955公斤，市值逾2千萬新台幣，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，經追查後查出，幕後主嫌為在台小吃店負責人，以合法經營餐飲店掩飾，與泰國毒品供應鏈合作，安排泰籍女子以旅遊名義入境台灣，在行李中夾帶真空包裝大麻躲避稽查，毒品入境台灣後，4名小吃店股東再分工接貨，藉機牟取暴利，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，圖為查獲夾藏大麻毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，圖為查獲夾藏大麻毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局安檢大隊去年7月間查獲泰籍旅客入境桃園機場，隨身托運行李夾藏第二級毒品乾燥大麻真空包裝多達13.955公斤，市值逾2000萬元，隨即報警桃園地檢署檢察官指揮偵辦，由航警局刑警大會分別在桃園與台北市地區查獲小吃店負責人與股東共4人涉案，其中負責人是張姓男子，3名股東分別是陳姓與2名黃姓男子，年齡大概都在30歲左右，其中以每運毒1次10萬元報酬，交付泰籍人士協助運毒。

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，幕後涉案人經航警偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，幕後涉案人經航警偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局查出，泰國犯嫌將大麻毒品夾藏於託運行李內，入境時在機場領取行李通關當場攔查查獲，專案小組調查發現，幕後主嫌為在台經營小吃店之負責人，主嫌以合法經營餐飲店掩飾，與泰國當地毒品供應鏈合作，安排泰籍女子以旅遊名義入境台灣，實則在行李中夾帶真空包裝大麻以躲避航警檢查，毒品運抵台灣後，小吃店股東4人各司其職，協調分工接貨等事宜，再藉機牟取暴利。

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，涉案人偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局於去年7月間查獲泰籍男女以假觀光、真運毒方式運送第二級毒品大麻，涉案人偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局呼籲，境外運毒集團卯盡全力運毒入台，航警局截毒於境外關口，充分展現政府緝毒無假期及對毒品宣戰的決心，提醒民眾務必自行打包行李，切勿幫他人攜帶行李出入境，航警局將持續落實強化境外、邊境查緝能量，以保障國民健康安全，讓不法集團無可趁之機。

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