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流感、新冠威脅！疫苗接種刻不容緩　衛生局：及時接種有好禮

▲桃園市衛生局呼籲，針對流感與新冠肺炎威脅，籲請符合公費接種資格民眾，儘速完成疫苗接種。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局呼籲，針對流感與新冠肺炎威脅，籲請符合公費接種資格民眾，儘速完成疫苗接種。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局指出，今年度流感與新冠疫苗已自10月1日開始施打，桃園市已有逾10萬人接種流感疫苗，近2萬人接種新冠疫苗。衛生局提醒，接種疫苗後需2至3週時間產生保護性抗體，呼籲符合公費接種資格市民，儘速前往衛生所或合約醫療機構接種，同時接種流感及新冠疫苗，可獲贈好禮。

依據衛生福利部疾病管制署統計，自今年9月1日至今，全國確診229例新冠肺炎併發重症，65歲以上占83%，累計已有42例死亡個案；桃園市確診23例，亦有2例死亡個案。另全國流感重症病例確診計有185例，有26例死亡個案，其中桃園市19例確診，1例死亡，其威脅不容小覷。

▲桃園市衛生局貼心提醒接種疫苗優點。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局貼心提醒接種疫苗五大措施護健康。（圖／衛生局提供）

桃園市衛生局表示，流感重症及新冠肺炎併發重症者中，超過9成皆未接種疫苗，且死亡病例多為65歲以上長者。衛生局籲請10月1日起尚未接種流感及新冠疫苗民眾，尤其是65歲以上長者，應儘速接種。

衛生局提醒，接種疫苗是預防疾病及減少重症風險的最有效方法，桃園市於10月至11月期間，在全市516個里設置疫苗接種站，提供免費接種服務，方便民眾就近施打。此外，針對校園學生，衛生局已委託28個專業醫療團隊進入校園施打疫苗。

▲桃園市衛生局提醒，籲請符合公費接種資格民眾，儘速完成疫苗接種。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局提醒，籲請符合公費接種資格民眾，儘速完成疫苗接種。（圖／衛生局提供）

衛生局強調，接種站資訊可至衛生局官網查詢（https://reurl.cc/Y0bLeD），也可先透過「疫苗E指訂」線上預約系統（https://e-vacbooking.tycg.gov.tw/）完成疫苗預約，免去現場排隊困擾。如有流感或新冠疫苗接種相關問題，可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或「1999」市民服務熱線諮詢。

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