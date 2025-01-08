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桃園中正路驚見1.4米深坑洞...狂冒白煙　急灌混凝土填平

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路今（8）日清晨路面突然塌陷約90公分大小坑洞，且坑洞中不斷冒煙，桃園警方與消防人員據報後到場勘查，發現坑洞深度約有140公分深，初步調查研判並未發現有瓦斯氣體外洩，由於當地為捷運工程局管理養護，捷工局人員上午到場後檢修，上午8時許以混凝土填補坑洞，上午9時30分已完成坑洞填補，並於上午10時20分許開放通行，至於坑洞形成原因仍需調查釐清。

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞，警消到場後在兩側封鎖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞，警消到場後在兩側封鎖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天清晨4時51分許，中正路595號附近路面出現約90公分見方坑洞，深度約140公分，由於清晨並無人員陷落坑洞內，警方到場後封鎖道路兩端，消防人員檢視坑洞是否有瓦斯異味產生，初步檢視後並未發現有瓦斯氣體外洩，但附近民眾反應地面冒煙，初判為地底溫度較高，地下水冒出水氣，並無燃燒之風險。

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞，警方封鎖道路等待捷工局人員檢修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中正路上今天清晨4時許出現約90公分大小坑洞，警方封鎖道路等待捷工局人員檢修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於中正路為捷運施工範圍，並由捷運工程局管理維護，捷工局人員於清晨5時許到場檢修道路，上午8時許捷工局人員以混凝土填補坑洞與路面齊平，持續填入約11立方米混凝土，須待混泥土硬固後，即可恢復雙向交通。

▲桃園市桃園區中正路上出現約坑洞，捷工局於上午8時許以混泥土填補坑洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中正路上出現約坑洞，捷工局於上午8時許以混泥土填補坑洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷工局表示，捷運隧道於地底下8公尺施工，地表坑洞深僅1.4公尺，坑洞發生原因比較類似一般地下淺層管線破損導致，初步排除地下隧道潛盾施工所致，至於詳細原因仍需另行查明，現場已於上午10時20分許開放人車通行。

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