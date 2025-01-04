　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因：政治氛圍也有影響

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲春節假期將至，花蓮旅宿訂房率慘澹。（示意圖／CFP）

文／中央社

農曆春節有9天連假，花蓮旅宿業統計，春節期間訂房率僅約2成，往年同期至少8成，業者推估，連假長國人傾向出國旅遊，花蓮震後旅遊信心還沒恢復，至少暑假後才會回溫。

農曆春節期間，業者估花蓮平均旅宿住房率不到3成，以初一到初三較多。花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，以往春節前3週訂房率至少7成，春節期間住房率約8至9成，今年只有不到3成，雖陸續有訂房，但不如以往熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林徐則鈾說，花蓮合法民宿1700多間，受到0403地震影響、國旅衰退等因素，來客率低，國旅補助幫助有限，已有100多間民宿停業或歇業，數量可能還會增加。

花蓮觀光協會理事長陳義豐預估，除了天災後的旅遊信心不足，政治氛圍也有影響，第一季1月至3月花蓮觀光熱度不會太好，觀光業者只能努力撐。

台鐵北迴線恢復雙線通行、蘇花路廊也採機動管制，交通往返已有改善。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，過去台北直達花蓮最快只要1時58分鐘，現在鐵路沿線還有施工慢行路段，最快車程也要2時20分，還是沒有恢復過往水準。

▲▼新社梯田，太平洋，東海岸，花蓮旅遊，海景，看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮旅遊尚未復甦。（示意圖／記者蔡玟君攝）

震後景點受損，連帶影響周邊住宿，張琄菡說，靠近太魯閣國家公園的新城鄉住房率影響很大，中南區的蝴蝶谷溫泉度假村園區受損嚴重，昨天宣布歇業，是震後第22家歇業或停業的旅館。

張琄菡分析，日幣貶值對國人更有吸引力，整體國旅勢弱，花蓮加上天災影響又更慘，今年上半年連假不多、也沒有特別活動，花蓮要恢復往年水準，可能到清明連假後，甚至是暑假旺季。

她以五月天一路向東公益演唱會為例，原本1月是花蓮觀光淡季，演唱會2天花蓮平均住房率6成，其中花蓮市7成，南區玉里鎮加場後，旅宿表現也很不錯，演唱會有效帶動觀光熱潮。

花蓮縣府觀光處指出，會向業者了解訂房狀況，花蓮災後美景依舊，不可否認地震、颱風災害陰影還在，會持續推動旅遊措施，包括花蓮、香港直航停留5天，協助觀光業規劃遊程，發展新的旅遊模式，對未來花蓮觀光有信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「羽絨外套」一堆人洗錯了！　專家公開正確洗法

妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

一票人問他「麻疹疫苗要打嗎？」　醫師曝「3關鍵」解惑了

柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因：政治氛圍也有影響

台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「羽絨外套」一堆人洗錯了！　專家公開正確洗法

妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

一票人問他「麻疹疫苗要打嗎？」　醫師曝「3關鍵」解惑了

柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因：政治氛圍也有影響

台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚

日航1功能「不再被嬰兒吵」！網驚：全世界都該跟進

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相

12星座「2025首週運勢」出爐！天蠍、射手好事來了

逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！網吵翻了

更多熱門

相關新聞

斥資2653萬元提升口湖觀光、交通環境　縣府為地方發展挹注新動能

斥資2653萬元提升口湖觀光、交通環境　縣府為地方發展挹注新動能

雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。縣長張麗善於工程說明會中指出，這3項工程能促進口湖鄉地方發展，提升民眾生活品質，創造更多旅客來口湖，感受傳統漁村美麗風情，與豐厚人文文化。

花蓮「蝴蝶谷溫泉渡假村」2／7停業

花蓮「蝴蝶谷溫泉渡假村」2／7停業

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

桃園男「閃兵役」躲國外16年　回台被判刑

桃園男「閃兵役」躲國外16年　回台被判刑

賴清德拋兩岸觀光「小兩會」　觀光署：盼陸方展現相對善意

賴清德拋兩岸觀光「小兩會」　觀光署：盼陸方展現相對善意

關鍵字：

花蓮旅遊旅宿觀光春節連假

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面