台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

▲台灣將邁入超高齡社會，除了健康跟長照問題，老年經濟安全也是課題。（資料照／長庚醫院提供）



記者陶本和／台北報導

根據國發會推估，在2025年的台灣，每5個人就有1人是長者，也就是老年人口將超過20％，成為「超高齡社會」；而總統賴清德也在總統府成立「健康台灣推動委員會」予以因應。不過，除了健康跟長照問題待解，老年人經濟問題也是關鍵，根據立法院預算中心報告，我國經濟戶長為65歲以上之戶數逐年增加，且有半數呈可支配所得低於消費支出情形，鑑於日、韓兩國存有老年貧窮問題，呼籲維護老年經濟安全。

賴清德在日前首場「健康台灣推動委員會」會議中指出，台灣將在2025年邁入「超高齡社會」，因此設定健康台灣目標，要「活得久、過得好、健康趴趴走」，在未來8年要讓國人平均餘命，從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從百分之10降至百分之8，以及兒童死亡率，從千分之5.3降至千分之4以下。

另外，賴清德也要求優化「長照2.0」，提早啟動「長照3.0」。他表示，將擴大醫療與「長照3.0」的結合，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、長照、機構、醫療和社福的一體式服務。

不過，台灣「超高齡社會」所要面對的問題，似乎不僅有延長國人健康壽命，以及長照服務工作。立法院預算中心最新報告點出「老年經濟」問題，明確寫道：我國經濟戶長為65歲以上之戶數逐年增加，且有半數呈可支配所得低於消費支出情形，鑑於日、韓兩國存有老年貧窮問題，允宜加強對高齡勞工經濟狀況掌握與協助，以維老年經濟安全。

根據主計總處「112年家庭收支調查」，「經濟戶長為65歲以上家庭」第1分位組有116萬380戶，約占65歲以上全體家庭的49%，而其可支配所得35.62萬元，確實低於消費支出的39.34萬元，差額約3.78萬元。