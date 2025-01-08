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社會 社會焦點 保障人權

9歲女童當街遭強擄猥褻！尖叫「救我」掙扎27秒　18歲惡男慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年10月間在龜山區當街強擄9歲女童猥褻，女童尖叫求救長達27秒，經路人察覺搶救才脫困，惡劣犯案手法震驚社會，龜山警方翌日持拘票拘提林男到案，桃檢訊後向法院聲押獲准；桃園地檢署複訊時認為被告林男犯後態度不佳且否認犯行，偵結依加重猥褻罪嫌提起公訴，並具體向法院求刑4年6月。

檢警調查，18歲的林姓男子領有身障手冊，去年10月27日上午10時許在龜山區陸光路附近，見9歲女童獨自在街頭該處等候同學，卻向女童靠近，在違反其意願下，要求女童向前帶至騎樓柱子旁，要求與女童擁抱遭拒後，竟雙手自女童背後熊抱猥褻，期間碰觸女童胸部、臀部等處，反覆強拉女童雙手及身體等處，女童嚇壞放聲尖叫長達27秒，林男則怒斥女童「不要叫」，對女童強制猥褻得逞，後經路人上前解決脫困，並協助向龜山警方報案處理，林男犯後逃離現場，警方警調閱現場監視器畫面後循線查獲林男到案。

▲桃園市林姓男子去年10月在龜山區當街強擄9歲女童強制猥褻，過程都被監視器拍下。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子去年10月在龜山區當街強擄9歲女童強制猥褻，過程都被監視器拍下。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，被告林男否認犯行，檢方根據警方調閱現場監視畫面，認為被告僅為滿足自己性慾，光天化日下隨機挑選年幼女童犯案，被害女童曾試圖逃離、大聲呼救之際，仍以更強烈之強暴手段，不斷將被害人拉回並要求被害人不要叫，不僅侵害被害人之性自主權，亦對其造成難以抹滅之身心創傷，危害其往後對於人與人之間的信任感。

檢方認為，被告林男觸犯刑法之加重猥褻罪嫌，參酌被告犯後猶否認犯行，犯後態度非佳，依加重猥褻罪嫌起訴，並具體向法院求處有期徒刑4年6月，以資警惕。

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