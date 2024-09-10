　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園抽檢中秋應景食品　驗出6種農藥「恐怖九層塔」下架

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中秋節佳節將屆，桃園市衛生局為守護市民享用中秋佳餚美食安全，最近針對轄區糕餅烘焙業、餡料製造業、連鎖燒肉、燒烤店與量販超市超商、烘焙材料行、五金百貨店等場域抽驗中秋應景食品，總計查驗261件，其中2件蔬果（九層塔）被檢驗不符規定，除移請來源所轄衛生局後續辦理；另抽驗蛋類相關產品計40件，皆符合規定。詳細抽驗結果已公布於衛生局網站與桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）供市民參考。

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，其中查出包括九層塔檢出殘留農藥超過標準，已要求業者下架。（圖／桃市衛生局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，其中查出包括九層塔檢出殘留農藥超過標準，已要求業者下架。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局指出，這次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品、烤肉醬、即食熟食等產品，同時對免洗竹筷、紙杯紙盤等烤肉相關容器具一併納入抽驗範圍，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、動物用藥、重金屬、微生物、二氧化硫、過氧化氫、硼酸及其鹽類、環氧乙烷、螢光增白劑等項目，其中抽驗2件「九層塔」蔬果產品檢出殘留農藥量超過標準，其中1件檢出6項農藥，且有2項農藥不可使用，分別是「草殺淨（Ametryn）0.01 ppm」及「陶斯松（Chlorpyrifos）0.01 ppm」，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局後續辦理。

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，查出2項九層塔檢出殘留農藥超過標準。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，查出2項九層塔檢出殘留農藥超過標準。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局提醒，選購秋節食材原料優先選擇信譽良好店家，並須注意產品外觀是否變質及完整中文標示；烤肉時亦須注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物須充分烤熟後再食用。品嚐美食應不忘維持健康體態，祝福市民朋友安心過佳節。如有因消費問題或任何爭議，可撥打：0800-285000或「1950」消費者服務專線，可向衛生局或桃市消費者服務中心提出申訴。

 【 更多新聞】

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

桃園土地公民俗藝術節203尊神像跨海齊聚　張善政：推向國際舞台

 

 

 

ET快訊
U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐
快訊／陸足協開重磅罰單！43人終身禁賽
排隊「80椅當人頭」！　當場引發眾怒
iPhone 16 Pro實機「沙漠金更美了」　Tim哥見1
LIVE／柯文哲親筆催辦揭密！沈慶京酬謝名單曝　小楊哥害小三
快訊／國道白車遭2大車「夾扁」　駕駛宣告不治
「i15狂降4千」日專家建議別買！　iPhone 16關鍵升
喝斷魂百香果！25歲兒解剖　爸爸心碎：他在家完全不喝酒
獨／上市公司台灣廠年底關閉　員工有410人
老闆罹癌　台中50年牛肉麵宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸掀「寵物石頭」熱潮！專家曝背後心理因素：值得關注

屁孩拿寶特瓶狂裝飲料惹議　好市多：暫無取消自助暢飲規劃

環法自行車賽11／30日月潭登場　英國傳奇冠軍車手將來台

台鐵票價調漲今討論　陳世凱：尊重董事會結論

柯文哲律見都在談案情？內行點名孫道存曝「每天跟女律聊天」

桃園抽檢中秋應景食品　驗出6種農藥「恐怖九層塔」下架

談戀愛生活費不夠用！媽「多給5千」他被姊嗆媽寶　網不挺

聯手馬來西亞不惑生命學苑　長庚醫院推動線上健康學堂

iPhone 16「沒有1技術」他嘆擠牙膏！　網虧：信仰值不夠

明天可能有雙颱！低壓挾水氣全台濕答答　降雨熱區曝　

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

大陸掀「寵物石頭」熱潮！專家曝背後心理因素：值得關注

屁孩拿寶特瓶狂裝飲料惹議　好市多：暫無取消自助暢飲規劃

環法自行車賽11／30日月潭登場　英國傳奇冠軍車手將來台

台鐵票價調漲今討論　陳世凱：尊重董事會結論

柯文哲律見都在談案情？內行點名孫道存曝「每天跟女律聊天」

桃園抽檢中秋應景食品　驗出6種農藥「恐怖九層塔」下架

談戀愛生活費不夠用！媽「多給5千」他被姊嗆媽寶　網不挺

聯手馬來西亞不惑生命學苑　長庚醫院推動線上健康學堂

iPhone 16「沒有1技術」他嘆擠牙膏！　網虧：信仰值不夠

明天可能有雙颱！低壓挾水氣全台濕答答　降雨熱區曝　

民進黨告謝國樑誹謗　國民黨諷：現在覺得罷樑是很可恥的事嗎？

巡邏車左轉竟不禮讓！行人嚇得跳開　警挨罰1200+行政處分

陳智菡控新竹兒童醫院容積率暴增！　吳崢揭證據反擊：民眾黨瘋了

小草正妹上台挺阿北！　雞排妹「收到實情」急發聲：請求大家刪文

誆「台灣神皂」治百病...富婆被騙千萬　吸金近6億！負責人收押

威廉王子撲倒凱特王妃狂親！　一旁夏洛特公主表情亮了

阿本「赴日拍BL短劇」全團唯一台灣人！　完成人生3願樂喊：很幸福

iPhone 16遭嫌改變小、沒亮點！網曝1原因「支持換新機」

富邦悍將跨界魔物獵人！「好樂派對」狩獵盛宴邀你來變裝

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

生活熱門新聞

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

明天可能有雙颱！低壓挾水氣全台濕答答　降雨熱區曝　

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

可能有雙颱！　最新預測曝

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

快訊／又有熱帶低壓就在家門口！最新路徑曝

日月潭驚現水龍捲！氣象站：看到快遠離

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

200元火鍋見「1配料」！他秒怒：用爛東西充數

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

更多熱門

相關新聞

《星鳴特攻》上市2週墜毀

《星鳴特攻》上市2週墜毀

索尼互動娛樂在今年端出的 5v5射擊遊戲《星鳴特攻》在8月23日上市後，因為各種因素不受玩家待見，作為一款需要真人對戰的遊戲，上線人數不到百人。對此，官方在3日深夜宣布，遊戲將在9/6全面下架，同時開放退款，而他們也承諾以後會更加聆聽玩家意見，探索各種未來的可能。

台南大益夜市大腸香腸「驚見活蛆蠕動」

台南大益夜市大腸香腸「驚見活蛆蠕動」

保時捷718跑車海外官網突下架　

保時捷718跑車海外官網突下架　

「marumaru」無預警關了！大票人崩潰：超愛這網站

「marumaru」無預警關了！大票人崩潰：超愛這網站

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

關鍵字：

秋節應景食品查驗桃衛生局2項不符規定下架

讀者迴響

熱門新聞

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面