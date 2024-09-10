桃園抽檢中秋應景食品　驗出6種農藥「恐怖九層塔」下架

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中秋節佳節將屆，桃園市衛生局為守護市民享用中秋佳餚美食安全，最近針對轄區糕餅烘焙業、餡料製造業、連鎖燒肉、燒烤店與量販超市超商、烘焙材料行、五金百貨店等場域抽驗中秋應景食品，總計查驗261件，其中2件蔬果（九層塔）被檢驗不符規定，除移請來源所轄衛生局後續辦理；另抽驗蛋類相關產品計40件，皆符合規定。詳細抽驗結果已公布於衛生局網站與桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）供市民參考。

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▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，其中查出包括九層塔檢出殘留農藥超過標準，已要求業者下架。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局指出，這次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品、烤肉醬、即食熟食等產品，同時對免洗竹筷、紙杯紙盤等烤肉相關容器具一併納入抽驗範圍，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、動物用藥、重金屬、微生物、二氧化硫、過氧化氫、硼酸及其鹽類、環氧乙烷、螢光增白劑等項目，其中抽驗2件「九層塔」蔬果產品檢出殘留農藥量超過標準，其中1件檢出6項農藥，且有2項農藥不可使用，分別是「草殺淨（Ametryn）0.01 ppm」及「陶斯松（Chlorpyrifos）0.01 ppm」，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局後續辦理。

▲桃園市衛生局稽查人員秋節前查驗轄區內蔬果等應景食品，查出2項九層塔檢出殘留農藥超過標準。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局提醒，選購秋節食材原料優先選擇信譽良好店家，並須注意產品外觀是否變質及完整中文標示；烤肉時亦須注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物須充分烤熟後再食用。品嚐美食應不忘維持健康體態，祝福市民朋友安心過佳節。如有因消費問題或任何爭議，可撥打：0800-285000或「1950」消費者服務專線，可向衛生局或桃市消費者服務中心提出申訴。