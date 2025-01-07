避開春節連假蘇花路廊壅塞車流　公路局提建議還辦抽獎

▲春節連假蘇花路廊「初一、初五最塞」，而離峰時段行駛蘇花路廊有多項大獎可抽。（圖／公路局東區養護工程分局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花路廊春節連假交通狀況令遊客關心，公路局東區養護工程分局表示，春節連假第1天（1月25日）以及初一至初三（1月29日至1月31日）將會有較大的南下車流，而北返的車潮則集中在初二至初五（1月30日至2月2日）。屆時，蘇花路廊、國道5號各交流道、台9線礁溪北上路段可能會出現嚴重壅塞的情況。建議民眾可以改行台9線北宜公路，並多利用國道客運和鐵路等公共運輸工具。另，為鼓勵用路人在離峰時段行駛蘇花路廊，分局舉辦了「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動。只要加入官方帳號並符合活動規則，就有機會獲得多項大獎。

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今年春節連假從1月25日（星期六）開始至2月2日（星期日）結束，共計9天。公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊「初一、初五最塞」為了提升行車效率，分局開發了「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，民眾可以查詢即時路況、停車場、廁所及加油站等資訊。此外，為鼓勵用路人在離峰時段行駛蘇花路廊，分局舉辦了「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動。只要加入官方帳號並符合活動規則，就有機會獲得多項大獎，歡迎民眾踴躍參加。

分局也指出，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並提升蘇花路廊大眾運輸服務的競爭力，連假期間在蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區的尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩（緊急空間）措施。這些措施旨在提升尖峰時段的大眾運輸服務效能，吸引民眾搭乘大眾運輸返鄉或前往宜花地區旅遊。

因應春節連假期間蘇花路廊可能湧入的大量車潮，分局將透過時段性車種管制來紓解尖峰時段的車流。春節連假期間，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段將開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間），並禁止21公噸以上大貨車通行。具體管制時段如下：1月25日南向6時至8時、1月26日至28日南向5時至13時、1月29日至31日雙向4時至17時、2月1日至2日北向11時至20時。最後，提醒用路人在出發前做好車輛安全檢查，進入隧道時遵守安全管制及速限，並保持安全距離。民眾也可下載「幸福公路」App，隨時接收最新省道即時路況及語音播報，祝大家行車平安。