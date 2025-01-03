泰山義學國中體育館工程開工　侯友宜：提供更好運動環境

▲「新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程」3日舉行開工典禮。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程」今（3日）舉行開工典禮，由市長侯友宜主持動土祈福儀式，他表示，這座多功能體育館內含多功能教室及大型綜合球場，提供學生良好的學習及運動環境；同時也包含幼兒園及公有停車場，能有效解決附近幼兒收托及停車需求。

侯友宜指出，塭仔圳重劃區未來勢必帶來人口成長及停車需求，因此市府規劃運用義學國中部分校地，將大型體育館、幼兒園及公有停車場一次興建到位。體育館設施在課後時段將租借給民眾活動使用，讓幼兒到長者都能得到服務，實踐全齡照顧的目標。

▲體育館包含幼兒園及公有停車場，有效解決周邊幼兒收托及停車需求。

侯友宜說，泰山區有許多工程正在進行或規劃中，包括塭仔圳、義學市民活動中心、泰山消防分隊、公兒一公園及國泰國小新建校舍，未來會一步一步做到位，讓當地教育資源、交通便利性、生活品質等條件全面提升。

工務局表示，義學國中多功能體育館工程規劃興建地下1層、地上5層的建築，包含幼兒園室內活動室6間、多功能教室4間、大型綜合球場1座以及地下室內停車場共240個汽車車位。工程總經費約8.87億元，預計在116年8月完工。

教育局表示，義學國中全校共計54班，既有校舍於2004年落成，由於缺乏室內體育教學空間，每逢辦理畢業典禮等大型活動時，都必須向外租借場地，遇天候不佳時，也無法提供室內空間進行教學。藉由本次多功能體育館的興建，將解決學校室內活動空間的問題。

▲侯友宜主持動土祈福儀式。