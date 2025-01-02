疑流感疫苗患罕病！基隆女國中生在家教育　扶輪社伸援助復健

▲基隆市教育處安排學生接受在家教育，並提供筆電等設備，協助其線上學習。（圖／李姓媽媽提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市明德國中一名女學生於2023年11月接種國光流感疫苗後，出現罕見疾病症狀。經多次就醫後，被診斷罹患發生率約十萬分之一的格林巴利症，需依賴助行器行走，導致學業中斷。2024年8月，家長向衛生局申請疫苗接種受害救濟，目前案件已送至衛福部審查。國際扶輪社致贈20萬元慰問金，幫助女學生醫療復健。

基隆市教育處與學校隨即展開特殊個案審查，安排學生接受在家教育，並提供筆電等設備，協助其線上學習。同時，國際扶輪3490地區扶輪之子委員會也加入援助行列，於2024年12月31日由主委林佩穎帶領成員探訪學生家庭，致贈20萬元慰問金，幫助學生進行醫療與復健。

▲明德國中校長徐仁斌（左）表示，感謝教育處媒合資源，並致贈感謝狀給予國際扶輪社。

林佩穎表示，雖然學生病情艱難，但她與母親展現的毅力和勇氣令人感動，希望慰問金能減輕家庭經濟負擔，並鼓勵學生持續努力，專注學習，克服困難。

學生李姓母親對扶輪社的遠道關懷深表感謝，並提到來自羅東、土城的愛心人士送暖，令她備感溫暖。她表示將堅守陪伴女兒的承諾，努力陪伴她渡過難關，希望女兒早日康復，重拾生活的希望與夢想。

基隆市教育處長徐嬿立感謝扶輪社的實際行動，減輕學生家庭的經濟壓力，讓他們感受到社會的關懷與支持。明德國中校長徐仁斌也表示，感謝教育處媒合資源，為急難學生帶來及時援助，並呼籲更多善心人士加入，共同為學生加油打氣。