基隆七堵公共托嬰中心開幕　智慧托育助育兒更輕鬆

▲基隆七堵公共托嬰中心開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區公共托嬰中心於今（2日）正式揭牌啟用，該中心設立於五堵國小校園內，是基隆市第5座公共托育機構，可收托基隆市籍、年齡滿2個月至未滿2歲的嬰幼兒共16名。市府透過活化校園空間，提供優質托育服務，幫助家長減輕育兒壓力，讓育兒更輕鬆。

七堵區托嬰中心由基隆市政府委託「社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會」負責經營。中心特別導入智慧托育系統，結合電子聯絡簿、藍牙IoT設備及人臉辨識技術，隨時掌握寶寶的體溫、身高、體重、飲食及接送情況，為家長提供安全且便利的托育服務，讓孩子的成長過程更加透明可控。

在照顧品質方面，市府進一步提升托嬰中心的「照顧比」，確保每4名嬰幼兒配置1名專業托育人員。此外，中心還配有主任、護理人員、行政人員及廚工各1人，共8位專業人員全心投入，確保16名寶寶都能獲得最貼心的關懷與照顧。

基隆市長謝國樑表示，市府正在積極推動公共托育設施建設，包括暖暖區、仁愛區及安樂區第二處的公托中心都在籌備中，目標於2025年實現「區區有公托」。此外，自2024年12月起，基隆市還將啟動「七區定點臨托」服務，讓家長能在家附近獲得專業臨時托育支持。同時，市府也將持續培訓居家托育人員並推廣準公共托育服務，努力將基隆打造成友善育兒的幸福城市。