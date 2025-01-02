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十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

▲十三行博物館推2款遊戲機。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲新北市立十三行博物館全新推出「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款獨家互動遊戲機臺。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想挑戰手腦並用的極限嗎？新北市立十三行博物館全新推出「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款獨家互動遊戲機臺，邀請各路動腦高手、反應奇才前來挑戰！兩款遊戲結合教育性與娛樂性，透過精心設計的互動遊戲，玩家能在挑戰中認識新北市重要考古遺址，體驗考古工作的專業與樂趣，歡迎大朋友小朋友一同來挑戰，探索新北豐富的考古文化！

準備好接招了嗎？「撞見新北考古遺址」以創新的彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市各大考古遺址的迷人故事！每個球洞都代表著一個重要的歷史現場，從遠古的國定大坌坑考古遺址，到見證臺灣金屬器時代的國定十三行考古遺址，以及展現史前文化多樣性的市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等，等待玩家來一探究竟！

▲十三行博物館推2款遊戲機。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「撞見新北考古遺址」以彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市考古遺址。

另一款「考古腦筋急轉彎」則是一場考驗手眼協調、耐心與平衡，極具挑戰的軌道球遊戲。遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須小心翼翼地維持平衡、精準判斷，才能順利通過「工程規劃」、「發現遺址」、「調查停工」和「共生互利」四大關卡，在時間壓力下做出最正確的決策，體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡的刺激感！

十三行博物館館長羅珮瑄表示，全新推出的兩款互動遊戲機臺不僅饒富趣味，更蘊含豐富教育意義。機臺結合文化創意與考古知識，讓文化資產以更貼近生活的方式走入大眾視野，也展現了博物館在文化創新上的努力。

羅珮瑄說，遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中，自然而然地培養專注力、反應力和解決問題的能力。遊戲特別適合親子同樂，讓大小朋友在互動中學習，共享優質休閒時光。此外，挑戰成功的玩家還能獲得博物館精心準備的文創好禮！歡迎一同來體驗這場知性與趣味兼具的互動冒險之旅。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲十三行博物館推2款遊戲機。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「考古腦筋急轉彎」體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡的刺激感。.

▲十三行博物館推2款遊戲機。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲挑戰成功的玩家還能獲得博物館精心準備的文創好禮。.

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