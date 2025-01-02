新北市生育獎勵金加碼！　首胎拿3萬元、第三胎拿5萬元

▲新北市生育獎勵金新政策 。（圖／新北市政府民政局提供）



記者崔至雲／台北報導

新北市升級生育獎勵金政策，今年起正式上路！新北市政府指出，為給予迎接新生命的家庭更多支持與溫暖，新北市全面提升補助金額為第一名3萬元、第二名4萬元、第三名(含)以上5萬元，此外更放寬申請條件、擴大適用範圍 。

新北市政府民政局表示，往年新北市生育獎勵金為第一名2萬元、第二名2萬元、第三名3萬元，為減輕年輕爸媽的經濟壓力並鼓勵多胎生育，今（114）年1月1日起，新北市政府生育獎勵金再升級，為第一名3萬元、第二名4萬元、第三名(含)以上5萬元，每個孩子的誕生都是新北市的期待。

民政局指出，基於北北基桃為共同生活圈，此次也調整申請條件，新生兒父或母一方設籍於新北市，且併計設籍於新北市、臺北市、基隆市或桃園市滿10個月以上，即符合請領資格。而在新生兒於新北市辦妥出生登記後，其出生之次日起1年內，母或父備妥國民身分證、印章及存摺影本，即可向新北市任一戶政事務所提出申請「生育獎勵金」，亦可透過線上方式申辦。

民政局補充說明，申請資格亦包括同性配偶收養之他方親生子女，或共同收養子女，依司法院釋字第748號解釋施行法辦理結婚登記者，收養子女經法院裁定認可收養，未重複申領，該養父或養母也可向戶所提出申請。其他詳細資訊可查詢民政局網站，或洽新北市各戶政機關。



