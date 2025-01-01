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2025家貓植晶片登記上路　新北推200+場免費行動服務

▲2025家貓植晶片登記上路 新北推200+場免費行動服務。（圖／新北市動保處提供）

▲2025家貓植晶片登記上路，給牠一個身分證。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農業部規定2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法」開罰飼主3000元到1萬5000元罰鍰。新北市政府動保處表示，為協助飼主儘速為貓咪進行寵物登記，將辦理200場以上免費施打晶片、寵物登記及狂犬病疫苗注射活動，另外認養貓隻再加碼贈送寵物大禮包。

新北市動保處表示，隨著生活型態改變，貓咪成為越來越多人首選寵物，為了應對貓咪數量快速增加，寵物管理規範也隨之進行調整，動保處積極推動寵物登記，為飼主方便為貓咪進行植入晶片，2024年度已辦理288場免費行動寵物登記站，完成登記數達千隻以指數性成長，2025年將規畫200場以上貓咪行動登記站，首場將在1月11日於板橋圖書館旁舉辦「寵愛貓咪植晶片活動」，寄發手機簡訊通知飼主，方便飼主就近為貓咪植入晶片，飼主不必特地前往動物醫院或登記站，可大幅提升登記率。

▲2025家貓植晶片登記上路 新北推200+場免費行動服務。（圖／新北市動保處提供）

▲狂犬病疫苗注射巡迴活動可立即植入晶片辦理寵物登記。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，負責任的飼主應為寵物做三件事，包含為犬隻及會外出活動的貓咪，每年須施打狂犬病疫苗、犬貓絕育及犬貓都要植入寵物晶片與登記；為貓咪植入晶片不僅給牠有一個專屬身分證，貓咪為立體生活動物，飼主住家窗戶除了要有好的防護避免跳出家外，也須讓毛寶貝植入晶片做好登記，貓咪一旦走失，只要被熱心民眾發現並帶至附近的動物醫院或動物之家掃描晶片，便可透過晶片的資訊迅速聯繫飼主，增加毛寶貝回家的機率，成功與家人重聚。

新北市動保處呼籲，飼主未依規定為犬貓辦理寵物登記及植入晶片者，依據《動物保護法》第31條第1項第8款規定，可處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，2025年1月1日貓咪已列入須辦理登記的寵物，並有1年緩衝期，家中貓咪如尚未完成寵物登記，請儘速攜帶至各地寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記，另外新北飼養寵物認證數位卡已結合新北市民卡，完成寵物登記後可使用手機或電腦登入飼主專區，查看名下所有寵物身分證相關資訊。相關活動可至「新北市動保處」官網查詢。

▲2025家貓植晶片登記上路 新北推200+場免費行動服務。（圖／新北市動保處提供）

▲新北飼養寵物數位認證卡辦理推廣抽獎活動。

▲2025家貓植晶片登記上路 新北推200+場免費行動服務。（圖／新北市動保處提供）

▲獎品豐富敬請踴躍參加。

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