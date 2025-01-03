飼主侯硐遛狗「未繫牽繩」！浪貓遭咬亡　新北動保處罰飼主4.8萬

▲瑞芳侯硐遛狗未繫牽繩犬咬浪貓。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名飼主在瑞芳區侯硐火車站附近遛狗，未繫牽繩犬隻追咬浪貓，不幸咬死浪貓，此事引起附近居民關心及恐慌，飼主也因未管理好犬隻及過失致動物死亡，飼主因一時大意卻造成一條生命逝去，新北市動保處依法共裁罰新臺幣4萬8,000元罰鍰及須參加動保講習，而無故咬死浪貓犬隻則被列為攻擊性犬隻，後續外出須戴口罩及1.5公尺牽繩嚴加管控。

目擊民眾表示，該犬隻飼主長期帶著愛犬至侯硐火車站附近遛狗，但因未繫牽繩，而導致犬隻追浪貓，飼主雖有帶貓隻去動物醫院急救，但仍不幸造成貓咪死亡的憾事。動保處隨即約談犬隻飼主釐清案情。飼主表示，犬隻不曾咬傷人及動物，惟當日犬隻一開車門後立即衝下車，不料犬隻與附近貓隻一接觸就突然攻擊，當下飼主有大聲斥喝犬隻，努力制止家犬，希望救出貓隻，無奈犬隻已咬傷貓隻，事後飼主也救助貓隻前往動物醫院搶救，但仍不幸傷重死亡。

▲攻擊犬要帶嘴套（非本案犬隻）。

新北市動保處指出，依據《新北市動物保護自治條例》第7條第1項規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動，違者依同法第20條規定，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並得按次處罰。

動保處表示，另依據《動物保護法》第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，次依同法第30條規定：故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

▲遭咬貓隻負傷送醫仍不幸傷重死亡。

動保處說，飼犬無故咬死浪貓行為符合動物保護法第20條第3項規定，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，列為攻擊性犬隻日後外出將依農業部公告，出入公共場所應採取下列防護措施之一：1、以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。2、以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載。違者可依動物保護法第20條第2項處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

新北市動保處長楊淑方呼籲，侯硐貓村是世界有名觀光場域，犬貓天生互不相容，因此請飼主避免在該處遛狗，而外出遛狗也須依法規繫好牽繩，以管控好愛犬避免交通危險及防止對他人或動物造成傷害，如因過失使其他動物遭受傷害或造成他人交通事故，飼主都需要承擔的責任和義務，不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。