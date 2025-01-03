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捷運環狀線位移非因地震！中華工程未按圖施工　雙北將求償19.27億

▲侯友宜視察新北環狀線復原工程防颱作業。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲新北環狀線復原工程。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者崔至雲／新北報導

新北環狀線因去年0403大地震受損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，今（3日）結果出爐，確定環狀線受損是「人為因素」，主因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位。對於復原工程及營運損失費用，新北市長侯友宜強調，雙北市政府會向中華工程提告，求償19.27億。

侯友宜表示，環狀線0403地震後盤式支承受損造成鋼箱梁位移，雙北市政府捷運工程局為求慎重，共同委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，專家學者們以現況調查、廠商設計及施工檢討，並建立結構模型以電腦模擬方式進行驗證，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承失效，於地震時引致大梁產生錯位。

侯友宜強調，由於0403環狀線受損鑑定結果是中華工程未按核定施工圖施作所致，必定依約求償，雙北市政府將一同向中華工程提告，針對復原工程修復及營運損失等費用求償19.27億，「一毛錢都不會放過」。

新北捷運局長李政安進一步說明，第三方公正報告鑑定結果出爐，捷運局確認鑑定程序及鑑定基礎事實尚屬無誤。專家小組查閱核定施工圖，盤式支承插銷厚度約40mm，調坡板應僅銑孔5mm的深度與插銷結合，但現況卻是調坡板銑空至鋼樑下翼板，深度達41mm，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，地震作用力下插銷跳脫、盤式支承失去功能，才讓鋼箱梁位移。李政安也補充，針對報告中涉及「實質肇責及責任原因之判斷」，則尊重學會專業判斷。

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