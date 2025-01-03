基隆男遭火焚對折塞冰櫃！在逃4嫌全落網　6人犯案動機待釐清

▲基隆焚屍藏冷凍櫃案，今再逮4人，6共犯全數到案，檢警全力釐清案情。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名70歲趙姓老翁疑因金錢糾紛遭殺害，遺體被對折塞進冷凍櫃，最後被丟棄在基隆郊區的一台小貨車上，被發現時面目全非，死狀相當悽慘。警方先前逮捕兩名嫌犯後，昨（2日）深夜至今（3日）凌晨，又陸續拘捕逃逸的4名嫌犯，目前全案6名共犯均已到案，警方正全力偵訊釐清殺人動機。

2024年12月26日，新北金山警分局與基隆警三分局分別接獲「神秘人」電話，指趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚燒遺體滅證，但未成功，最終將遺體藏於一輛小貨車冷凍櫃中。12月29日晚間，警方根據掌握的車牌線索，在基隆山區培德路旁找到涉案貨車，並在車內發現遺體。

案發後，基隆地檢署指揮基隆市警察局第三分局、刑警大隊及新北金山警分局，組成專案小組偵辦該起殺人棄屍案，2024年12月31日，警方先在台中市大甲區逮捕43歲吳姓男子，並將其羈押。隨後1月2日，警方在新北市瑞芳區埋伏，逮捕另1名嫌犯43歲潘姓男子，兩人都否認是主嫌，也否認涉案，僅推稱與案件無關，已被裁定收押。

檢方已完成相驗和解剖，初步研判死者死後曾遭焚燒，由於遺體疑有外力介入致死，具體死因需待解剖報告出爐。專案人員則於昨天深夜至今天凌晨，在多處地點陸續逮捕4名在逃嫌犯，目前6名共犯已全數到案，專案小組正調查各嫌犯分工細節，以釐清案件全貌。