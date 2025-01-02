南消創新研發皮卡細水霧滅火設備　獲邀嘉義縣消防局展演！

▲台南市消防局2日獲嘉義縣消防局邀請，前往展示全國首創研發之幫浦消防車，將改裝完成後的車輛駛至嘉義縣消防局供實際觀摩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局2日獲嘉義縣消防局邀請，前往展示全國首創研發之幫浦消防車，將改裝完成後的車輛駛至嘉義縣消防局供實際觀摩，體現消防工作不分你我他，打火弟兄一同追求成長與卓越的精神。

該車將專門運用於機動車輛上之設備，安裝至現有的災情勘查皮卡車上，令現場觀摩人員對於其優異的搶救效能，無不留下深刻的印象。

經改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有非常高的機動性，能有游刃有餘的穿梭於大街小巷，即使面對地下室也能暢行無阻的駛入，而且能單人完成60公尺的布線，更是相當節省消防人力，以最快的速度將水線拉進起火居室出水搶救。除此之外，細水霧設備具有高效省水的特點，每分鐘出水僅有22公升，相較於傳統動輒數百公升的出水量，能大幅度減少救災時所衍生的水損。而且高壓細水霧具有導電絕緣的特性，若遇大樓地下室配電盤火警，也能直接抵達機房外，出水搶救。最後更實地示範大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，在經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。





台南市長黃偉哲表示，消防局一直以來都是市政府團隊的模範生，能夠到鄰近縣市分享創新研發成果正是教學相長的體現，透過進一步的交流研討，更能激盪出火花。期盼所有消防同仁在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率。一同提升消防救災之能量，以維護百姓生命財產之安全，使每位民眾住得安心，打造一座宜居、安全的城市。

台南市消防局長李明峯表示，消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著科技日新月異，火災類型跟以往相較有更猛烈、更容易延燒及更難撲滅的趨勢，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救量能，期待消防局團隊可以不負眾望繼續往更高的目標邁進。