南消三大隊　2025將軍區文衡賜福元旦健走防火宣導

▲台南市消防局第三大隊將軍分隊，配合將軍區公所『文衡賜福』元旦健走，至文衡殿廣場進行防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊將軍分隊，為提升民眾防火避難及防災觀念，降低社區火災發生率，於1日配合將軍區公所『文衡賜福』元旦健走，至文衡殿廣場進行防火宣導。

近期溫差甚大，居家用火用電頻率增加，新聞上更常見一氧化碳中毒事件發生，如何正確安全使用電暖爐、瓦斯熱水器、等各式電器更為重要。於活動中與婦女宣導分隊提醒民眾CPR重要性，使用電器取暖設備應與家中易燃物保持適當距離且人離火熄並關閉電氣設備，請勿集中高耗電量產品於同一插座，熱水器應安裝室外防範一氧化碳中毒，且安裝應有合格技術士避免發生危險等等。

宣導人員並加強對民眾宣導自行購買安裝住宅用火災警報器，自己住家安全自己照顧；民眾應購買有爆竹煙火認可標示的一般爆竹煙火或者改變民俗減少使用爆竹煙火，請以錄音效果替代燃放爆竹，過年除夕圍爐應正確使用卡式爐且避免瓦斯鋼瓶串接等，共計約2300名民眾參與，宣導過程中反應熱烈、成效良好。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，最近寒流來襲除了加強防範一氧化碳中毒之外，對於用火用電使用也相當重要，要將防火宣導內容落實於家中，已達減少災害之成效，同時也要建議大家如有需要可自行購買並安裝住宅用火災警報器，為自家安全增加一份保障。

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了負責救災、救護、火災預防、火災調查、防災等工作外，尚需與轄內民眾更要保持良好的互動，例如利用各種大型活動配合主辦單位進行防火宣導教育，以落實防災教育多方面拓展，方能幫助民眾未來在面對災害時能正確快速的應變處置，以保護自己及家人的生命安全。

市長黃偉哲表示，消防局利用各種場合防火宣導，可以拉近與民眾之間的距離，讓市民在開心的參與宣導活動中，能獲得正確的防救災知識及求生技能，記得回家要分享給親朋好友，提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，讓市民生命財產更安全。