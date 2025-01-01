南消二大元旦寒冬宣導不停歇　玉井分隊結合教育局防災體驗

▲台南市消防局第二大隊，於元旦在玉井國小山搜基地結合教育局「防災校園建置研習」，合力辦理『校園防災勇士動員宣導及體驗』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了深耕校園防火防災教育訓練，強化民眾應具備有消防基本常識與緊急應變技能，落實「全民消防防災」目標，台南市消防局第二大隊，於元旦在玉井國小山搜基地結合教育局「防災校園建置研習」，合力辦理『校園防災勇士動員宣導及體驗』活動，市長夫人亦到場參與打氣！

活動課程分為3大部分，一、防火及防災宣導；二、緊急救護避難教學；三、山域救援繩索體驗，並以冬季宣導為主軸，強化民眾與師生之預防火災觀念。此外，玉井消防分為推廣「義消招募」之義勇消防精神向下扎根，亦協請玉井之山搜分隊、義消分隊，弟兄姊妹熱情支援到場應援，增加警義消與民眾互動機會！

消防局在教育局規劃下，使全台南國小老師代表參觀有機會臨摹消防安全，讓老師與國小生，學習滅火器正確用法、「住宅用火災警報器」安裝好處、防範CO中毒要領以及火場逃生避難原則等。此外，實作防震保命三步驟：趴下、掩護、穩住及準備防災避難包以因應近來不斷的餘震，另外民眾版急救CPR（叫、叫、壓、電）等各式不可或缺救護知識亦不能少。

另消防挑戰為亮點！安排全員於安全情況下體驗，各種上登、下降等繩索應用練習，模擬於高樓或山谷，感受救難救人員救災之相關情境，師長們陸續不畏懼高度恐懼勇敢嘗試，並對各項救援器材等裝備甚感好奇，透過消防救災體驗，更加了解消防隊員平時工作，藉以提升防災意識及災害應變知能。

市長黃偉哲表示，值此迎新跨年及元旦歡慶之際，民眾往往因活動輕忽危機意識導致災害發生，盼藉由實體宣導加強民眾防災意識，並透過防火教育與防災宣導灌輸正確防火觀念與防災知識，期將災害損失程度減至最低，也希望能達成安全大台南願景。

消防局長李明峯呼籲，時值歲末寒冬年節，家戶用火用電安全更要重視，為預防火災發生，消防隊透過寓教於樂方式提升民眾消防常識，加強校園師生之社防火責任，期能減少火災發生，降低人命傷亡及財產損失。

消防二大隊長王騰毅提到，本次消防結合教育合辦活動，教導師生親身使用各項滅火、逃生設備，提升火災發生之應變能力，以期降低災害發生傷亡情形，並於元旦寒冬宣導不斷提醒用火用電的安全，而此次膽識的繩索應用體驗，更同時增進民眾對災害消防工作之肯定與認同，也達到互惠雙效之教育宣導效能。