白京開發建設捐贈救護車　助南消提升救護量能

▲白京開發建設公司展現企業社會責任，於31日捐贈1輛先進救護車予台南市消防局，由市長黃哲親自接收這份充滿愛心的捐贈，並向白京開發建設公司致上最誠摯感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

白京開發建設公司展現企業社會責任，於31日捐贈1輛先進救護車予台南市消防局，協助提升台南市緊急醫療救護能量，捐贈儀式在市府廣場舉行，由市長黃哲親自接收這份充滿愛心的捐贈，並向白京開發建設公司致上最誠摯感謝。

市長黃偉哲表示，消防局是守護市民生命安全的重要支柱，而隨著城市規模的擴大與人口增加，消防局的救護需求日益提高。白京開發建設公司的善舉不僅為消防局補充了急需的裝備，更顯示了企業對於地方公共事務的關懷與投入。此次捐贈的救護車配備了先進的醫療器材，可用於多種緊急救護場景，極大地提高了消防局的救援效率與應變能力。

消防局局長李明峯也在儀式中表示，這輛救護車將被部署至崇善分隊，為市民提供更快速、更完善的救護服務，也承諾一定會將這輛新車功能發揮極致。



此次捐贈不僅增強了台南市消防局的救護能力，也為市民的生命安全提供了更有力的保障。這份善舉彰顯了企業與地方攜手合作的美好願景，為其他企業樹立了良好的榜樣。市府再度感謝白京開發建設公司的慷慨捐贈，並期望未來有更多資源投入公共安全，讓台南市成為一個更安全、更宜居的城市。