共同打造宜居幸福城市　雲林高鐵特定區興辦社會住宅招商會議　

▲雲林高鐵特定區興辦社會住宅招商會議，張麗善縣長盼企業共同打造宜居幸福城市。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府規劃在高鐵特定區興辦社會住宅，縣長張麗善上個月率縣府各局處主管參訪「新北青年社會住宅-中和館」，了解全國首例以促參模式（BOT）推動的社會住宅，今（31）日負責興建營運該社宅的日勝生集團特地來雲林實地參訪。

縣長張麗善指出，為提升年輕人留在雲林發展意願並顧及居住正義，縣府規劃在高鐵特定區興建符合年輕人需求的社會住宅，減輕年輕人的生活負擔。為此，她上個月率縣府團隊到新北市去看青年社會住宅，它是全國首例以促參模式（BOT）推動的社會住宅，希望透過交流借鑒成功經驗，為雲林未來社會住宅規劃，奠定更加完善的基礎。

張麗善表示，今天興建營運該社宅的日勝生集團特地南下參觀，由縣府財政、地政、計畫等局處人員陪同看高鐵特定區環境，並進行虎尾高鐵特定區、斗六人文公園區段徵收區、社口區段徵收區等投資環境簡報，讓他們了解雲林縣未來整體規劃及發展上的布局，希望讓他們有信心投資雲林。

日勝生集團總經理劉垚凱表示，首次來雲林即發現整個高鐵特定區打造得比他想像的好，看起來有點像7、8年前的新竹六家，現在新竹六家已經發展得非常完善，相信在張縣長的帶領下，雲林發展是可被期待的，他覺得各產業有機會都可以來這裡考察、投資。

縣府財政處長孫綿凰表示，縣府為解決雲林少子化及高齡化問題，除積極打造產業園區、創造就業機會，吸引年輕人留在雲林發展外，也向財政部國有財產署申請有償撥用位於虎尾高鐵特區約7000坪國有地，規劃以促參模式，與優良廠商合作興建社會住宅結合商城與會展中心，鼓勵更多年輕人留在雲林，安心成家。

▲張麗善縣長盼企業共同打造宜居幸福城市。（圖／記者王悉宇翻攝）