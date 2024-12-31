雲縣推動轉作減少地下水使用奏效　地層下陷減緩

▲雲林縣113年度「地層下陷防治推動業務」第二次會議 張縣長親自主持。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣府召開113年度「地層下陷防治推動業務」第二次會議，由縣長張麗善主持，雲科大環境與安全衛生工程系教授溫志超、台大土木工程學系教授游景雲、台灣水資源與農業研究院副院長蘇騰鋐、成大副研究員葉昭龍、經濟部水利署科長陳照傑等人共同與會研商防治作為，期盼縣民支持共同防治。

水利處長許宏博說明，依據雲林地區下陷監測成果，雲林縣2024年顯著下陷範圍226.4平方公里，相較2023年247.7平方公里减少，主要分布於虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、大埤鄉、褒忠鄉、北港鎮、崙背鄉等；2024年雲林沿海鄉鎮則無顯著下陷情勢。



許宏博指出，初步探討地層下陷的成因主要為:雲林顯著下陷範圍內產業變化不大，地下水抽水井以灌溉水井居多；此次最大下陷樁點位於中科虎尾園區內，鄰近有農田灌溉用水以及廠房新建案，研判是因為地下水抽用加上荷重影響，造成局部區域有較大下陷量。





許宏博說，地層下陷情勢與地下水使用具有高度關聯性，在農業生產中，農田灌溉對地下水的依賴程度較高，在地表水供應不足時，農民往往依賴抽取地下水以維持生計，故除增加地面水資源供應以外，如何有效推動、輔導產業節水亦為地層下陷防治重點工作之一。

農業處長魏勝德表示，積極配合農業部農糧署推動黃金廊道農業節水獎勵政策接替計畫「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」(2023-2025年)，針對高鐵沿線地層下陷較顯著之虎尾、土庫、元長、北港 4鄉鎮提供節水獎勵金，並積極舉辦說明會、提供技術輔導，鼓勵農民從事低耗水性農業生產，以減少地下水使用，努力推動的成果。

目前一期水稻面積從原來的3萬公頃降到2.6萬公頃，高鐵沿線1.5公里範圍內的一期稻作面積從1826公頃下降到1176公頃，旱作面積從1256公頃已經增加到2400公頃，休耕及轉作的推動成果顯著，加上明年農糧署續推「1集、2轉、3加3」策略，2轉的部分，針對高鐵特區輔導轉種植綠色環境給付計畫之轉(契)作作物及地方特色作物者，加碼給予獎勵提高到每公頃5萬元，可預期提高農民的轉作意願，我們將持續配合推動相關地層下陷防治措施。



縣長張麗善表示，自2023年專案措施實施以來，高鐵沿線4鄉鎮轉旱作面積逐年增加，並超過稻作面積，依據近兩年地層下陷監測數據顯示，去年度降雨量降低逾50%，地層下陷顯著面積僅略微增加(2022年239.5平方公里略增為2023年247.7平方公里)，今年降為226.4平方公里，顯示地層下陷防治工作已有初步成效，說明農業轉型和節水政策的落實，對於地層下陷的減緩效果開始顯現。



張麗善強調，地層下陷不僅是一項環境問題，更是涉及國土安全挑戰，縣府透過農業轉型、節水政策與地表水資源的多元化調度，持續改善地層下陷問題，保障國土安全及縣民權益及符合SDGs 永續經營目標，仍須持續深化產業節水措施，除中央與地方政府的協力合作外，更仰賴縣民的支持及配合，共同向目標邁進。

▲雲林縣113年度「地層下陷防治推動業務」第二次會議 張縣長親自主持。（圖／記者王悉宇翻攝）