雲林斗六糖廠竹創基地施工　張麗善：盼竹創產業導入

▲「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」包含景觀工程案及竹創藝術設置案，張麗善縣長率隊視察，瞭解工程進度及場地規劃，期許工程如期如質完工。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府斥資 8400 萬元經費，辦理「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，規劃將斗六糖廠打造為具糖業文化及竹創藝術之「竹創基地」。縣長張麗善表示，雲林縣政府選定草嶺石壁竹創森園區作為主場地，主辦「2024 竹博覽會暨世界竹論壇」雲林展場，獲得世界竹組織認證為「世界竹地標」。

縣長張麗善指出，「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」包含景觀工程案及竹創藝術設置案，總體經費達新台幣 8400 萬元。景觀工程案於今年6月14日開工，主要工程包含綠地、步道、服務道路、停車場、糖倉、舊車棚整修及相關水電消防工程等，目前整體施工進度約達 18%，預計明年 8月底完工。

竹創藝術設置案於今年2月1日簽約，目前已完成細部設計，即將進入實作階段，主要亮點創作包含竹馬遊戲場、竹工藝館室內裝修、竹裝置咕咕啾啾、竹鞦韆、竹創基地意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園等，預計明 年8月底完成設置。

大藏聯合建築師事務所甘銘源建築師表示，斗六糖廠竹創基地既是文化資產，也是永續產業很重要的一部分。團隊於此除經營竹構學苑外，未來也打算將竹的文化、竹的教育深耕至中小學教育，讓在地學校教育跟竹的發展有更進一步的連結，讓竹產業發展能夠永續維持。

縣府城鄉發展處長林長造指出，斗六糖廠竹創基地於今年6月開工，預計明年8月完工，後續將辦理為期二至三個月的展覽活動，類似產地到餐桌的概念，把竹從產地化身工藝品，呈現出來。斗六糖廠倉庫群目前先整理四間，後續包含竹工藝館、竹構創作空間等，未來斗六糖廠「竹創基地」可欣賞跟竹有關的公園景觀，若需深度旅遊，草嶺石壁「無藥而癒」森林療癒歡迎民眾親身走訪體驗。

▲「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」包含景觀工程案及竹創藝術設置案，張麗善縣長率隊視察，瞭解工程進度及場地規劃，期許工程如期如質完工。（圖／記者王悉宇翻攝）