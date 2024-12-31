提升長照服務量能 　雲縣府447萬修繕褒忠太湖社區活動中心

▲提升長照服務量能，張縣長等縣勘褒忠鄉太湖社區活動中心。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林褒忠鄉太湖社區活動中心因年久失修，縣長張麗善在社會處長林文志、議員王鈺齊、太湖社區發展協會理事長曾朝和等陪同下進行現勘，張縣長允諾補助公所447萬經費進行修繕，以提供太湖社區鄉親安全舒適的活動空間，擴展長照福利服務。

縣長張麗善指出，今天現勘的太湖社區活動中心使用至今已超過40多年，老舊失修，經現勘後確實發現壁癌、排水不良、門窗老舊、空間高低落差大、廁所缺乏無障礙設施等，多處亟須修繕，為使鄉親能有安全舒適的活動中心，到此終身學習，也相互關懷，同意由縣府全力挹注經費447萬補助公所，進行規劃及修繕工程。

太湖社區發展協會理事長曾朝和表示，社區目前除了試辦社區照顧關懷據點外，也有29位長者參與長青食堂，由公所中央廚房供餐，相信此次修繕後，有助社區長照服務量能的提升，吸引更多社區長者的參與，增進社區凝聚力，提升居民的生活品質。

社會處長林文志說，太湖社區於112年加入本處社區前導計畫，縣府與公所共同輔導會務運作及激發地方量能，並開始試辦社區照顧關懷據點，略有成效。經社區盤點今日提出的修繕需求項目包括:入口重新設計擴建、排水系統改善、門窗更新、地坪改善、室內油漆粉刷、廁所無障礙改善、屋頂防水隔熱改善等，合計447萬元，確實有需求迫切性，縣府將籌措經費委由公所執行。

▲提升長照服務量能，張縣長等縣勘褒忠鄉太湖社區活動中心。（圖／記者王悉宇翻攝）